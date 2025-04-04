Tuyển IT Helpdesk Deneast Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển IT Helpdesk Deneast Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Deneast Vietnam
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Deneast Vietnam

IT Helpdesk

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk Tại Deneast Vietnam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 7 VSIP II

- A, đường 31, khu công nghiệp Việt Nam

- Singapore II

- A, Phường Vĩnh Tân, Thành phố Tân Uyên, Bình Dương

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm soát nguyên vật liệu, bán thành phẩm, sản phẩm cuối, điều kiện vệ sinh của trang thiết bị và công cụ, chất lượng nước và nước thải nhằm đảm bảo thỏa mãn các tiêu chuẩn đề ra. Hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng, chạy thử và thẩm định, kiểm tra các hoạt động liên quan đến chất lượng tại các khu vực sản xuất
Your prime responsibility lies in controlling raw materials, semi-product, end – product, hygienic condition of equipment & tools, and water & wastewater quality to ensure they fully meet the standards, in addition, to support on quality trouble shooting, trial run & validation, inspecting quality’s activities at processing & packing area.
Duties will include and not be limited to:
• Lấy mẫu và thử nghiệm vật lý, hóa lý và vi sinh đối với nguyên vật liệu, bao bì, bán thành phẩm và thành phẩm, nước và nước thải theo đúng chương trình kiểm soát chất lượng
• Sampling and testing physical, chemical & microbial tests of raw material, packaging, in-process and finished product, water & waste water according to the quality control program
• Lấy mẫu và thử nghiệm vi sinh vật các mẫu môi trường, mẫu vệ sinh cá nhân, mẫu vệ sinh thiết bị và công cụ.
• Sampling and testing micro-biological tests of environmental samples, personal hygienic samples, equipment & tool’s hygienic samples

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Deneast Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Deneast Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Deneast Vietnam

Deneast Vietnam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: VSIP II-A Industrial Park, Tan Uyen, Binh Duong province

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

