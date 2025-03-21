Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY TNHH EZSVS VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk Tại CÔNG TY TNHH EZSVS VIỆT NAM
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: VSIP 1,Binh Hoà, Thuận An, Bình Dương, Thuận An, Thị xã Bến Cát
Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Chịu trách nhiệm bảo trì, quản lý và khắc phục sự cố các thiết bị IT trong nhà máy
Hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng trong nhà máy
Quản lý và bảo trì thiết bị IT như mạng, máy chủ, máy tính,...
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành liên quan đến CNTT
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm bảo trì IT
Thành thạo hệ điều hành Windows, Linux và các phần mềm văn phòng phổ biến
Hiểu biết về kiến thức mạng cơ bản, có khả năng xử lý sự cố mạng thông thường
Có kỹ năng giao tiếp tốt và tinh thần phục vụ khách hàng
Có thể thích ứng với môi trường làm việc tại nhà máy
Tại CÔNG TY TNHH EZSVS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
