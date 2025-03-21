Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY TNHH EZSVS VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: VSIP 1,Binh Hoà, Thuận An, Bình Dương, Thuận An, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Chịu trách nhiệm bảo trì, quản lý và khắc phục sự cố các thiết bị IT trong nhà máy

Hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng trong nhà máy

Quản lý và bảo trì thiết bị IT như mạng, máy chủ, máy tính,...

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành liên quan đến CNTT

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm bảo trì IT

Thành thạo hệ điều hành Windows, Linux và các phần mềm văn phòng phổ biến

Hiểu biết về kiến thức mạng cơ bản, có khả năng xử lý sự cố mạng thông thường

Có kỹ năng giao tiếp tốt và tinh thần phục vụ khách hàng

Có thể thích ứng với môi trường làm việc tại nhà máy

Tại CÔNG TY TNHH EZSVS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EZSVS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin