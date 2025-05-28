Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH TANS (Việt Nam) làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH TANS (Việt Nam) làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH TANS (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 28/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/06/2025
Công ty TNHH TANS (Việt Nam)

IT Helpdesk

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk Tại Công ty TNHH TANS (Việt Nam)

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Đường D1, KCN Mỹ Phước 1, Mỹ Phước, Bến Cá, Bến Cát, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Mạng máy tính hoặc các ngành liên quan.
Các chứng chỉ liên quan như CompTIA A+, Microsoft Certified (MCDST, MCSA), CCNA (nếu có) là một lợi thế.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trên 1 năm ở vị trí IT Helpdesk, IT Support hoặc các vị trí tương đương.
Có kinh nghiệm xử lý các sự cố phần cứng, phần mềm, mạng cơ bản.
Thành thạo về phần cứng: Khả năng lắp ráp, cài đặt, chẩn đoán và khắc phục sự cố máy tính bàn (PC), laptop, máy in, máy chiếu và các thiết bị ngoại vi khác.
Nắm vững hệ điều hành: Hiểu biết sâu về Windows (Windows 10/11, Windows Server cơ bản), macOS và các phiên bản Linux cơ bản.
Kiến thức về mạng: Hiểu biết về TCP/IP, DNS, DHCP, LAN/WAN, Wi-Fi và các vấn đề kết nối mạng cơ bản. Khả năng cấu hình router, switch cơ bản là một lợi thế.
Tinh thần trách nhiệm cao: Chủ động trong công việc và cam kết hoàn thành nhiệm vụ.
Khả năng học hỏi liên tục: Sẵn sàng cập nhật các công nghệ, kỹ thuật mới.
Tiếng Anh: Khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật và giao tiếp từ mức khá trở lên

Tại Công ty TNHH TANS (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức đóng BHXH cao
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TANS (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TANS (Việt Nam)

Công ty TNHH TANS (Việt Nam)

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Đường D1, KCN Mỹ Phước 1, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

