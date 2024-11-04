Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH MABUCHI MOTOR VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Số 2, đường 5A, KCN Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa – Đồng Nai., Biên Hoà

Vận hành, bảo trì máy tính, server, các thiết bị mạng, Wi-fi, firewall,...

Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến IT: sửa chữa thiết bị, phần mềm, in ấn, tư vấn,...

Khắc phục và xử lý sự cố liên quan đến thiết bị CNTT và phần mềm

Triển khai việc lắp đặt, thi công hệ thống hạ tầng khi có thay đổi.

Xử lý các vấn đề kỹ thuật cấp 1 và cấp 2 liên quan đến phần cứng, phần mềm, mạng và các thiết bị ngoại vi.

Theo dõi và quản lý các yêu cầu hỗ trợ, đảm bảo giải quyết kịp thời và hiệu quả.

Lập báo cáo về các vấn đề hỗ trợ và đề xuất các giải pháp để cải thiện dịch vụ hỗ trợ.

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành CNTT.

Có khả năng đọc tài liệu tiếng Anh ( Toeic > 600 điểm hoặc chứng chỉ N4 nhật ngữ )

Có kinh nghiệm làm việc từ 01 năm trở lên ở vị trí tương tư

Có tư duy tốt, khả năng tìm tòi học hỏi.

Có các chứng chỉ về mạng, Microsoft,... là một lợi thế.

Tính tình hòa đồng, vui vẻ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng chia sẻ công việc và kiến thức với đồng nghiệp, trung thực.

Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, gắn bó lâu dài với công ty

Độ tuổi: 22 - 32 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH MABUCHI MOTOR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia Bảo hiểm theo đúng quy định pháp luật.

Hỗ trợ tiền nhà và đi lại, tiền thưởng đi làm đầy đủ, ăn giữa ca miễn phí.

Được khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

Hằng năm có tiền thưởng cuối năm, mừng năm mới (lì xì), mừng sinh nhật...

Mức thu nhập ổn định với một môi trường làm việc năng động, điều hòa mát mẻ.

Tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng, văn nghệ, đá banh....

Làm việc ca hành chính ngày 08:00-16:40.

Nghỉ ngày chủ nhật (trung bình nghỉ thêm 3 ngày thứ bảy trong tháng).

Mức lương và chế độ sẽ được trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MABUCHI MOTOR VIỆT NAM

