Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HELIOS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu
Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Văn phòng B.6.02, Tòa tháp B, Tầng 6, Tòa nhà Millennium, Số 132 Bến Vân Đồn, P6

Mô Tả Công Việc

- Nghiên cứu, phân tích thị trường, đánh giá sản phẩm để xác định các cơ hội kinh doanh mới và thị trường mục tiêu tiềm năng.

- Tìm hiểu, cập nhật hướng dẫn điều trị, xu hướng điều trị mới theo các nhóm bệnh lý để xác định các lĩnh vực tiềm năng.

- Theo dõi, cập nhật tiến độ và đặt mục tiêu cho các dự án phát triển kinh doanh, đảm bảo thực hiện kịp thời và tuân thủ thời hạn của dự án.

- Thực hiện các công việc thuộc các dự án kinh doanh theo sự phân công của quản lý.

- Báo cáo và lập kế hoạch công việc theo định kỳ.

- Tham mưu cho Ban Lãnh đạo Công ty, Quản lý những sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả công việc

- Các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Không yêu cầu kinh nghiệm.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành dược trở lên.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word & Excel)

- Trình độ Tiếng Anh khá

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Cẩn thận, trung thực, chính xác.

- Có khả năng phân tích đánh giá, trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc

- Chịu đựng áp lực cao, có khả năng làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HELIOS Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài.

- Làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao.

- Lương: Thỏa thuận tùy theo năng lực ứng viên

- Thưởng Lễ, Tết, Quý/Năm tùy thuộc vào tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HELIOS

