Tuyển Kế hoạch sản xuất SHBFinance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

SHBFinance
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
SHBFinance

Kế hoạch sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại SHBFinance

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 277B Cách Mạng Tháng 8, P.12,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu và phát triển, xây dựng mới và điều chỉnh sản phẩm cho vay tiêu dùng trả góp (Mảng xe máy) qua việc nghiên cứu, khảo sát tìm hiểu thị trường để nắm bắt nhu cầu và thị hiếu của khách hàng/ Research and development, innovation, and adjustment of Auto Loan products (Two Wheel Segment) through market research and surveys to understand customer needs and preferences.
Xây dựng, biên soạn tài liệu và tham gia đào tạo/ hướng dẫn, giới thiệu sản phẩm kinh doanh mới/ Compile and prepare documentation, participate in training/ instruction, and introduce new products.
Tổng hợp và phân tích các đề xuất thiết kế sản phẩm phù hợp kế hoạch phát triển sản phẩm của công ty từ các đơn vị kinh doanh/ Aggregate and analyze proposed product designs aligned with the company's product development plan from business units.
Tư vấn, hỗ trợ đơn vị kinh doanh về các văn bản ban hành sản phẩm, về các quy định chứng từ theo từng sản phẩm cho vay tiêu dùng trả góp (Mảng xe máy) theo quy định của công ty, giải quyết các vấn đề thắc mắc, đề xuất liên quan đến sản phẩm từ các đơn vị nội bộ công ty/ Consult and support business units regarding product-related regulatory documents, documentation requirements for Auto Loan products (Two Wheel Segment) as per company regulations, and resolve issues and proposals related to products from internal company units.
Phối hợp với các đơn vị nội bộ, phòng ban liên quan hoàn thiện đề xuất và thiết lập sản phẩm trên hệ thống SHB FC/ Coordinate with internal units and relevant departments to refine proposals and establish products on the SHB FC system.
Đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ các công việc được giao. Báo cáo tiến trình và hiệu quả công việc theo định kỳ cho quản lý trực tiếp/ Ensure the timely and complete execution of assigned tasks. Regularly report progress and job effectiveness to direct management.
Thực hiện các công việc khác được giao theo chỉ thị cấp trên khi có phát sinh/ Execute other tasks assigned by Managers as they arise.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các ngành như Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, .../ University graduated or above, preferably in disciplines such as Finance, Banking, Economic, ...
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng hoặc ngân hàng liên quan đến sản phẩm cho vay tiêu dùng trả góp (Mảng Xe máy)/ At least 1 year of experience in consumer finance or banking related to Auto Loan products (Two Wheel Segment).
Kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng hoặc ngân hàng/ Experience in consumer finance or banking.
Kinh nghiệm trong việc phát triển và quản lý sản phẩm/bán hàng/quy trình/ Experience in product/sales/process development and management.
Kinh nghiệm thực hiện thành công các sản phẩm với vai trò chủ sở hữu/ Experience of successfully implementation of products as owner
Thành thạo tiếng anh là 1 lợi thế/ Proficiency in English is an advantage.
Hiểu rõ chi tiết về các sản phẩm và quy trình tài chính tiêu dùng/ Detail understanding of the Consumer Finance Products and Processes.
Hiểu biết và có kinh nghiệm đối với lĩnh vực cho vay xe máy đặc thù/ Detail understanding and have experience in the specific field of Two Wheel Loan
Hiểu biết về công nghệ và giải pháp cho các sản phẩm tài chính trong các công ty ngân hàng/tài chính/ Understanding of Banking/Financial companies technological and solutions for financial products.

Tại SHBFinance Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc: chuyên nghiệp, cởi mở, chú trọng 5 giá trị cốt lõi: “Thông minh – Chính trực – Dũng cảm – Thân thiện – Hợp tác”
Quan tâm đặc biệt đến nhân viên
Văn phòng làm việc với không gian mở, rộng rãi, được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị để phục vụ cho công việc.
Đồng nghiệp thân thiện, cởi mở với tư duy đề cao sự phát triển của mỗi cá nhân;
Gói đãi ngộ cạnh tranh cùng chính sách nâng lương theo định kỳ. Tổng thu nhập lên đến 14 tháng lương/năm;
Hỗ trợ ăn trưa lên tới 1.200.000 VND/tháng;
Quyền lợi chăm sóc sức khỏe đặc quyền bảo hiểm sức khỏe toàn diện SHB FC Care;
Khám sức khỏe thường niên tại bệnh viện hàng đầu Việt Nam cùng các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước;
Du lịch thường niên, hoạt động team building năm.
Tập trung hỗ trợ sự phát triển cá nhân:
Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp cùng các cấp quản lý tài năng, giàu kinh nghiệm;
Cơ hội tham gia các dự án lớn, đi đầu trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng;
Chính sách hỗ trợ các hoạt động học tập, trao đổi, chia sẻ kiến thức, giao lưu văn hoá (Training, Seminar...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SHBFinance

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

SHBFinance

SHBFinance

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

