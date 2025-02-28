Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty TNHH Tonesfun Hcm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 334 Bình Lợi, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Nghiên cứu, đánh giá và phát triển sản phẩm mới;

Nghiên cứu, đánh giá và phát triển sản phẩm mới;

Phát triển và nắm bắt được thông số kỹ thuật của sản phẩm;

Lập kế hoạch theo dõi đơn hàng và điều phối sản phẩm;

Phân tích số liệu bán hàng để đưa ra các chương trình thúc đẩy kinh doanh đối với sản phẩm phụ trách

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan khác để đảm bảo phát triển sản phẩm kịp thời, hiệu quả và chất lượng tốt;

Thực hiện công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên

Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương (Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở c=vị trí tương đương)

Có tư duy phân tích, nghiên cứu và tìm kiếm các sản phẩm mới, sản phẩm tiềm năng;

Ưu tiên biết Tiếng Trung.

Tại Công Ty TNHH Tonesfun Hcm Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12.000.000 - 15.000.000 VND/tháng (thử việc 2 tháng)

Làm việc Từ thứ 2 - Thứ 6

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động;

Địa chỉ làm việc: Bình Lợi, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

