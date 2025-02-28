Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty TNHH Tonesfun Hcm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại Công Ty TNHH Tonesfun Hcm
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 334 Bình Lợi, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Nghiên cứu, đánh giá và phát triển sản phẩm mới;
Phát triển và nắm bắt được thông số kỹ thuật của sản phẩm;
Lập kế hoạch theo dõi đơn hàng và điều phối sản phẩm;
Phân tích số liệu bán hàng để đưa ra các chương trình thúc đẩy kinh doanh đối với sản phẩm phụ trách
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan khác để đảm bảo phát triển sản phẩm kịp thời, hiệu quả và chất lượng tốt;
Thực hiện công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương (Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở c=vị trí tương đương)
Có tư duy phân tích, nghiên cứu và tìm kiếm các sản phẩm mới, sản phẩm tiềm năng;
Ưu tiên biết Tiếng Trung.
Tại Công Ty TNHH Tonesfun Hcm Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 12.000.000 - 15.000.000 VND/tháng (thử việc 2 tháng)
Làm việc Từ thứ 2 - Thứ 6
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động;
Địa chỉ làm việc: Bình Lợi, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tonesfun Hcm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
