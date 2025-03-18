Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty TNHH Aprime làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 86 Lê Văn Duyệt, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm hiểu và phân tích xu hướng bán hàng, nhu cầu tiêu dùng trên TikTok US/UK.

Đề xuất các ý tưởng sản phẩm sáng tạo, phù hợp với xu hướng và thị yếu khách hàng US/UK.

Nghiên cứu , phân tích thị trường, đối thủ, đón đầu xu hướng.

Phối hợp với bộ phận để đánh giá tiềm năng của các ý tưởng và tối ưu hóa sản phẩm trước khi ra mắt.

Đánh giá hiệu quả của sản phẩm và nội dung thông qua các chỉ số kinh doanh và phản hồi từ khách hàng.

Thực hiên các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, MKT, TMĐT,...

Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Tư suy sáng tạo, chủ động, liên tục nắm bắt xu hướng mới từ trong nước và ngoài nước.

Tiếng anh khá.

Tinh thần dám nghĩ, dám làm, có trách nhiệm với quyết định của mình.

Tại Công Ty TNHH Aprime Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo và phát triển trong lĩnh vực MKT, Ecommerce.

Lương từ 10 - 15M

Lương tháng 13, thưởng cuối năm,..

Thử việc 2 tháng hưởng 90% lương.

Hỗ trợ thiết bị làm việc

Thời gian làm việc từ T2 - T6, nghỉ T7, CN.

