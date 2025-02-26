Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ

Kế hoạch sản xuất

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Ho Chi Minh

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Trách nhiệm:
1.
- Tối ưu hóa các điểm tiếp xúc, trình duyệt và kênh của khách hàng để tối đa hóa lưu lượng truy cập tại chỗ, chuyển đổi và sự hài lòng cho Mollis Online
- Thúc đẩy các kế hoạch cải tiến tại chỗ với CNTT & nhà cung cấp dịch vụ để đảm bảo điểm SEO, hiệu suất và tính di động cao mọi lúc để cải thiện cả tỷ lệ chuyển đổi và thứ hạng không phải trả tiền
- Thúc đẩy các đề xuất tại chỗ, liên hệ với CNTT & nhà cung cấp dịch vụ để triển khai các thay đổi về UI/UX, kỹ thuật và nội dung sẽ cải thiện kênh chuyển đổi và cuối cùng là tỷ lệ chuyển đổi
- Làm chủ các công cụ phân tích tìm kiếm và tại chỗ (Google Analytics, bản đồ nhiệt, kênh, v.v.) để theo dõi các điểm tiếp xúc, trình duyệt và kênh của khách hàng trên Mollis Online
- Là chủ sở hữu sản phẩm và đầu mối liên hệ để thực hiện các yêu cầu từ tiếp thị, CNTT, CS và các sáng kiến của đại lý tiếp thị để cải thiện lưu lượng truy cập, chuyển đổi và sự hài lòng (cụ thể là SEO, thiết kế lại trang web, tiếp thị hiệu suất)
- Tối ưu hóa các điểm tiếp xúc của khách hàng và duyệt trên các thị trường Thương mại điện tử để tối đa hóa lưu lượng truy cập, chuyển đổi và sự hài lòng tại chỗ
- Điểm tiếp xúc của khách hàng đề cập đến nhưng không giới hạn ở các trang sản phẩm, mua sắm tại cửa hàng, tương tác với khách hàng và trò chuyện
- Sử dụng dữ liệu, phân tích và các phương pháp hay nhất để đo lường các chỉ số hiệu suất PDP, SIS; sau đó thúc đẩy các giải pháp (CTR SIS, tỷ lệ thoát của sản phẩm, doanh thu do trò chuyện hướng dẫn)
- Cân bằng các mục tiêu của khách hàng với các mục tiêu kinh doanh, ủng hộ khách hàng mà không phải hy sinh các nhu cầu kinh doanh
- Thực hiện các quy trình kiểm soát chất lượng để Đảm bảo các trang chi tiết sản phẩm, cửa hàng tại cửa hàng kỹ lưỡng, chính xác và cập nhật
- Nắm vững tất cả các cơ chế tạo lưu lượng do nền tảng cung cấp và xác định các trường hợp sử dụng phù hợp nhất (hình ảnh chính, mô-đun cửa hàng, công cụ chiến dịch, CEM, nguồn cấp dữ liệu, tìm kiếm, duyệt, v.v.)
- Phát triển các giải pháp có thể mở rộng và ủng hộ tự động hóa khi thích hợp
- Đo lường và tối ưu hóa trình điều khiển bán hàng chính trên trang web (từ khóa tìm kiếm hàng đầu, SEO, SEM)
2.
- Chịu trách nhiệm cho tất cả các chiến dịch trên các trang web và thị trường
- Cung cấp thông tin và hỗ trợ kịp thời, chuyên nghiệp cho các bên liên quan chính khi cần
- Đại diện cho tiếng nói của thương hiệu trong nội bộ nhóm thiết kế
- Đề xuất các chiến dịch trên tất cả các nền tảng
- Quy trình phân phối sáng tạo riêng: truyền đạt danh sách kiểm tra, yêu cầu tài sản và đặt kỳ vọng phù hợp cho nhóm thiết kế
- Làm việc chéo chức năng để đảm bảo xem xét và điều chỉnh phù hợp để thực hiện dự án
- Được công nhận là nhà quản lý quan hệ lành nghề với cả hiệu trưởng thương hiệu và nhóm thương hiệu nội bộ
- Chủ động xác định các rủi ro đối với quá trình thực hiện bất kỳ chiến dịch nào và tìm cách giải quyết khi cần thiết
3.
- Chịu trách nhiệm lập kế hoạch tồn kho
- Đề xuất bổ sung hàng tồn để đội thương hiệu đưa hàng về kho TMĐT
- Phân tích các mặt hàng chủ lực/bán chạy/sản phẩm theo mùa để cải thiện hoạt động mua sắm thương hiệu và phân bổ hàng tồn kho cho Mollis Online
- Đảm bảo có sẵn hàng trước khi triển khai chiến dịch

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn, kỹ năng chuyên môn:
- Kinh nghiệm Thương mại điện tử lý tưởng hoặc ít nhất là kiến thức và hiểu biết vững chắc
- Hiểu biết về UX thương mại điện tử, các dự án phát triển và nội dung cũng như kiến thức trực quan về cách người dùng tương tác và mua sắm trong môi trường kỹ thuật số
- Khả năng khái niệm hóa ý tưởng và tạo quy trình, công cụ & mẫu một cách độc lập
- Phấn đấu để có tác động và hiệu suất cao. Khao khát thành công với cam kết hoàn thành công việc
2. Kinh nghiệm (lĩnh vực chuyên môn, số năm công tác):
- 1 – 2 năm kinh nghiệm chuyên môn liên quan với kinh nghiệm làm việc đã được chứng minh ở vai trò tương tự
- Khả năng quản lý nhiều dự án và thay đổi ưu tiên hiệu quả
- Có kinh nghiệm về Campaign Marketing/ Promotion/ Online Marketing cho thương mại điện tử
3.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận
Được hỗ trợ tiền ăn, tiền xăng xe
Làm việc lâu dài và thăng tiến theo năng lực
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, sáng tạo và chuyên nghiệp
Được tiếp xúc với nghành nghề kinh doanh mới có nhiều triển vọng phát triển
Tham gia các chương trình vui chơi, du lịch cùng Công ty
Thưởng tết (tháng 13), phần quà, thưởng các ngày lễ, trung thu, tết...
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho người lao động sau thời gian thử việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 48 Tăng Nhơn Phú, KP3, P. Tăng Nhơn Phú B, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

