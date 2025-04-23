Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần đầu tư thương mại Goldmalt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C11 - 16 Geleximco, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng

Lập kế hoạch bán hàng hàng tuần, tháng, quý, năm và thực hiện chăm sóc khách hàng theo data có sẵn

Theo dõi và thực hiện báo giá, đơn hàng, hợp đồng với từng khách hàng

Cập nhật số liệu bán hàng, thông tin khách hàng chính xác

Chịu trách nhiệm thu hồi công nợ, phối hợp cùng kế toán

Theo dõi tồn kho, phối hợp cùng kho để chuẩn bị hàng hóa theo kế hoạch đơn hàng

Báo cáo hàng ngày định kỳ hoặc đột xuất công tác bán hàng

Các công việc khác được phân công

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên đối với loại hình doanh nghiệp sản xuất

Trung thực, nhanh nhẹn, tư duy tốt, không ngại gọi điện thoại

Thành thạo máy tính văn phòng

Ưu tiên xác định gắn bó lâu dài

Thời gian làm việc từ buổi sáng 8h00-11h45, buổi chiều từ 13h30-17h00 từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần

Tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại Goldmalt Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia bhxh đầy đủ

Lương, thưởng, tháng 13, theo KPI thực hiện hàng tháng, năm

Nghỉ lễ tết hàng năm theo nhà nước

Phụ cấp ăn trưa, điện thoại, chi phí công tác (nếu có)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại Goldmalt

