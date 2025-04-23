Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần đầu tư thương mại Goldmalt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty cổ phần đầu tư thương mại Goldmalt
Ngày đăng tuyển: 23/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/05/2025
Công ty cổ phần đầu tư thương mại Goldmalt

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại Goldmalt

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: C11

- 16 Geleximco, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lập kế hoạch bán hàng hàng tuần, tháng, quý, năm và thực hiện chăm sóc khách hàng theo data có sẵn
Theo dõi và thực hiện báo giá, đơn hàng, hợp đồng với từng khách hàng
Cập nhật số liệu bán hàng, thông tin khách hàng chính xác
Chịu trách nhiệm thu hồi công nợ, phối hợp cùng kế toán
Theo dõi tồn kho, phối hợp cùng kho để chuẩn bị hàng hóa theo kế hoạch đơn hàng
Báo cáo hàng ngày định kỳ hoặc đột xuất công tác bán hàng
Các công việc khác được phân công

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên đối với loại hình doanh nghiệp sản xuất
Trung thực, nhanh nhẹn, tư duy tốt, không ngại gọi điện thoại
Thành thạo máy tính văn phòng
Ưu tiên xác định gắn bó lâu dài
Thời gian làm việc từ buổi sáng 8h00-11h45, buổi chiều từ 13h30-17h00 từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần

Tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại Goldmalt Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia bhxh đầy đủ
Lương, thưởng, tháng 13, theo KPI thực hiện hàng tháng, năm
Nghỉ lễ tết hàng năm theo nhà nước
Phụ cấp ăn trưa, điện thoại, chi phí công tác (nếu có)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại Goldmalt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư thương mại Goldmalt

Công ty cổ phần đầu tư thương mại Goldmalt

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: C11-16 Geleximco, Dương Nội,Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

