Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH BAMECA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT01 galaxy 4 – KĐT Galaxy, Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

- Báo cáo tình trạng tiền hằng ngày.

- Quản lý mọi khoản thu/ chi phát sinh theo quy định công ty, quỹ tiền mặt và chứng từ đính kèm

- Kiểm tra nội dung, số tiền trên Phiếu Thu/Chi phải khớp với chứng từ gốc

- Kiểm tra ngày, tháng lập Phiếu Thu – Phiếu Chi và Chữ ký của người có thẩm quyền.

- Yêu cầu người nộp/nhận tiền ký vào Phiếu Thu/Chi

- Theo dõi, đối chiếu công nợ

- Hạch toán doanh thu hàng ngày vào phần mềm kế toán.

- Được tạo điều kiện bán hàng hưởng doanh số riêng

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Kế toán - Kiểm toán.

- Biết sử dụng phần mềm misa

- Kỹ năng vi tính, excel tốt.

- Có tinh thần học hỏi, trách nhiệm, chăm chỉ trong công việc, nhiệt tình, cẩn thận và trung thực.

- Lương khởi điểm : 8tr +

- Được hưởng lương thâm niên theo quy định

- Được xét thưởng và tăng lương theo hiệu quả công việc.

- Được hưởng BHXH, BHYT,.. chế độ các dịp lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ, du lịch, lương tháng thứ 13...

