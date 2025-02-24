Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH BAMECA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY TNHH BAMECA
- Hà Nội: BT01 galaxy 4 – KĐT Galaxy, Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Báo cáo tình trạng tiền hằng ngày.
- Quản lý mọi khoản thu/ chi phát sinh theo quy định công ty, quỹ tiền mặt và chứng từ đính kèm
- Kiểm tra nội dung, số tiền trên Phiếu Thu/Chi phải khớp với chứng từ gốc
- Kiểm tra ngày, tháng lập Phiếu Thu – Phiếu Chi và Chữ ký của người có thẩm quyền.
- Yêu cầu người nộp/nhận tiền ký vào Phiếu Thu/Chi
- Theo dõi, đối chiếu công nợ
- Hạch toán doanh thu hàng ngày vào phần mềm kế toán.
- Được tạo điều kiện bán hàng hưởng doanh số riêng
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Biết sử dụng phần mềm misa
- Kỹ năng vi tính, excel tốt.
- Có tinh thần học hỏi, trách nhiệm, chăm chỉ trong công việc, nhiệt tình, cẩn thận và trung thực.
Tại CÔNG TY TNHH BAMECA Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng lương thâm niên theo quy định
- Được xét thưởng và tăng lương theo hiệu quả công việc.
- Được hưởng BHXH, BHYT,.. chế độ các dịp lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ, du lịch, lương tháng thứ 13...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BAMECA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
