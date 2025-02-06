Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÍCH THƯ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 8.000.000đ - 9.000.000đ gross (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn), thưởng các dịp lễ, tết cuối năm theo tình hình hoạt động kinh doanh của công ty - 6 tháng sẽ review tăng lương hoặc xét hoa hồng theo cửa hàng làm việc - Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương. - Được đóng BHXH khi ký hợp đồng chính thức - Môi trường năng động, trẻ trung, có cơ hội thăng tiến, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Phần việc kế toán bán hàng:

Lập phiếu dịch vụ tại các cửa hàng, thu chi tiền mặt tại cửa hàng Pháp Vân

Nhập và xuất hàng hóa tại cửa hàng Pháp Vân

Các công việc khác theo phân công của Ban Giám đốc và phòng kế toán

Phần việc Sales Admin:

1. Theo dõi tình trạng nhập – xuất – tồn của hàng hóa. Bạn sẽ phải theo dõi lịch trình của đơn hàng, lập các biên bản giao – nhận chính xác đối với từng đơn.

Đối chiếu, kiểm tra giá bán của NVKD có áp dụng đúng theo bảng giá không. Đối chiếu, áp dụng các chính sách bán hàng, các chương trình khuyến mại được đưa ra mỗi tháng.

Tiếp nhận mọi ý kiến đóng góp từ đại lý, khách hàng, v.v sau đó sẽ gửi các thông tin lên cấp trên để kiểm tra và thực hiện các báo cáo theo yêu cầu.

Theo dõi tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu của các nhân viên. Từ đó, bạn sẽ thúc đẩy nhân viên bám sát với tiến độ để đạt được tối đa chỉ tiêu doanh số.

Theo dõi công nợ và đốc thúc nhân viên kinh doanh nhắc nhở khách hàng thanh toán công nợ đúng hạn.

Tham gia vào việc hỗ trợ và soạn thảo các văn bản, giấy tờ nội bộ liên quan đến công việc, cuộc họp, hoạt động của phòng kinh doanh: báo giá, hợp đồng,

Cập nhật số liệu bán hàng và tổng hợp để lập báo cáo theo ngày, tuần, tháng, quý, năm. Các thông tin này sẽ giúp bạn biết được nhân viên nào có thành tích nổi trội và đề xuất khen thưởng.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính kế toán, quản trị và các ngành có liên quan.

- Tuổi 24-30;

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên tục làm ở vị trí kế toán bán hàng hoặc Sales Admin

-Trung thực, hoạt bát nhanh nhẹn, có tinh thần học hỏi, cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÍCH THƯ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 9 triệu VND

Lương cứng: 8 - 9 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÍCH THƯ

