Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO HÀ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO HÀ VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Kế toán bán hàng

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Km10 Đại Lộ Thăng Long (hầm chui dân sinh số 5), An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Hỗ trợ công việc nhập hàng, xuất hàng và kiểm kho định kỳ
- Chăm sóc khách hàng cũ của công ty
- Tìm kiếm, tư vấn khách hàng mới (online và offline).
- Soạn thảo hợp đồng, báo giá theo mẫu của công ty
- Lên đơn hàng , làm hoá đơn cho khách
- Chuẩn bị hàng cho khách, kiểm soát công nợ và 1 số việc văn phòng khác
- Báo cáo tổng hợp doanh thu hàng tháng
- Công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
- Trung thực, cầu tiến, thích kiếm tiền
- Sử dụng thành thạo Word, Excel, Zalo, Facebook...
- Chịu khó học hỏi, tiếp thu, năng động
- Có khả năng làm và xử lý công việc độc lập

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO HÀ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 7 triệu đến 10 triệu tuỳ năng lực ứng viên
- Thưởng KPI, thưởng doanh số
- Có Lương, Thưởng các kỳ lễ, Tết
- Được đào tạo trong quá trình làm việc
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, công bằng
- Được đào tạo kiến thức về sản phẩm, cách tìm kiếm, chăm sóc khách hàng
- Được đào tạo cập nhật những công nghệ, kỹ năng mới trong quá trình làm việc
- Hưởng đầy đủ chế độ đãi ngộ của công ty
- Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO HÀ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO HÀ VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: LÔ A2.7 khu đô thị Thanh Hà cienco5, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

