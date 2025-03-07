Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thượng Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thượng Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thượng Mỹ
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thượng Mỹ

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thượng Mỹ

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 12, ngõ 128 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Nhận đơn hàng và ra phiếu bán hàng
Đối chiếu công nợ phải thu
Liên hệ, hỗ trợ PKD thu hồi công nợ
Theo dõi, cập nhập đơn đặt hàng
Tập hợp lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán.
Theo dõi, quản lý công nợ khách hàng, gửi báo cáo hàng tuần, hàng tháng
Thực hiện các CV khác theo sự phân công trực tiếp cấp trên

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, Tốt nghiệp Cao đẳng, ĐH, chuyên ngành Tài chính, kế toán
Có kinh nghiệm vị trí tương đương là một lợi thế
Sử dụng thành thạo Excel, phần mềm Misa
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, chăm sóc Khách hàng
Nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiệt tình, giao tiêp tốt, cẩn thận, trung thực, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc
Ưu tiên các bạn khu vực gần địa chỉ Công ty gắn bó lâu dài

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thượng Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 7tr – 9tr, được xem xét nâng lương định kỳ 1 năm /lần theo hiệu quả CV
Thu nhập:
Quyền lợi:
Thưởng + nghỉ, lễ, tết, chế độ phúc lợi theo quy định của Nhà nước
Hưởng Full lương các ngày nghỉ lễ + các ngày phép trong năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thượng Mỹ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thượng Mỹ

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thượng Mỹ

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 12 Ngõ 128 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

