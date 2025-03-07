Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thượng Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thượng Mỹ
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 12, ngõ 128 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Nhận đơn hàng và ra phiếu bán hàng
Đối chiếu công nợ phải thu
Liên hệ, hỗ trợ PKD thu hồi công nợ
Theo dõi, cập nhập đơn đặt hàng
Tập hợp lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán.
Theo dõi, quản lý công nợ khách hàng, gửi báo cáo hàng tuần, hàng tháng
Thực hiện các CV khác theo sự phân công trực tiếp cấp trên
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, Tốt nghiệp Cao đẳng, ĐH, chuyên ngành Tài chính, kế toán
Có kinh nghiệm vị trí tương đương là một lợi thế
Sử dụng thành thạo Excel, phần mềm Misa
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, chăm sóc Khách hàng
Nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiệt tình, giao tiêp tốt, cẩn thận, trung thực, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc
Ưu tiên các bạn khu vực gần địa chỉ Công ty gắn bó lâu dài
Có kinh nghiệm vị trí tương đương là một lợi thế
Sử dụng thành thạo Excel, phần mềm Misa
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, chăm sóc Khách hàng
Nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiệt tình, giao tiêp tốt, cẩn thận, trung thực, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc
Ưu tiên các bạn khu vực gần địa chỉ Công ty gắn bó lâu dài
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thượng Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Từ 7tr – 9tr, được xem xét nâng lương định kỳ 1 năm /lần theo hiệu quả CV
Thu nhập:
Quyền lợi:
Thưởng + nghỉ, lễ, tết, chế độ phúc lợi theo quy định của Nhà nước
Hưởng Full lương các ngày nghỉ lễ + các ngày phép trong năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện
Thu nhập:
Quyền lợi:
Thưởng + nghỉ, lễ, tết, chế độ phúc lợi theo quy định của Nhà nước
Hưởng Full lương các ngày nghỉ lễ + các ngày phép trong năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thượng Mỹ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI