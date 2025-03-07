Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thượng Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 12, ngõ 128 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Nhận đơn hàng và ra phiếu bán hàng

Đối chiếu công nợ phải thu

Liên hệ, hỗ trợ PKD thu hồi công nợ

Theo dõi, cập nhập đơn đặt hàng

Tập hợp lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán.

Theo dõi, quản lý công nợ khách hàng, gửi báo cáo hàng tuần, hàng tháng

Thực hiện các CV khác theo sự phân công trực tiếp cấp trên

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, Tốt nghiệp Cao đẳng, ĐH, chuyên ngành Tài chính, kế toán

Có kinh nghiệm vị trí tương đương là một lợi thế

Sử dụng thành thạo Excel, phần mềm Misa

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, chăm sóc Khách hàng

Nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiệt tình, giao tiêp tốt, cẩn thận, trung thực, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc

Ưu tiên các bạn khu vực gần địa chỉ Công ty gắn bó lâu dài

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thượng Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 7tr – 9tr, được xem xét nâng lương định kỳ 1 năm /lần theo hiệu quả CV

Thu nhập:

Quyền lợi:

Thưởng + nghỉ, lễ, tết, chế độ phúc lợi theo quy định của Nhà nước

Hưởng Full lương các ngày nghỉ lễ + các ngày phép trong năm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thượng Mỹ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin