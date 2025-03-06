Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà nhà vườn đào, ngõ 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Kiểm tra, hạch toán, thanh toán các chi phí văn phòng phát sinh hàng ngày tại văn phòng công ty;

Kiểm tra, hạch toán, thanh toán các khoản chiết khấu, cơ chế, tiền trả lại, chênh lệch của khách hàng và giám sát việc đi trả lại tiền của kinh doanh;

Kiểm tra, thanh toán các chi phí liên quan đến nhập khẩu, máy sản xuất của nhà máy mà bên phòng hợp đồng ngoại phụ trách( nếu có);

Kiểm tra, hạch toán, thanh toán chi phí phát sinh (chi phí máy, vật tư phụ, tiện ích, VPP...) của công trường hoặc nhà máy ( nếu có);

Kiểm tra, hạch toán, thanh toán và kiểm soát các khoản công nợ tạm ứng của CBCNV quá hạn hoàn ứng;

Đối chiếu công nợ thu-chi hộ nội bộ với các thành viên trong tập đoàn;

Tập hợp bảng chấm công, hợp đồng lao động, quyết định tăng lương, giữ lương, thưởng, phạt của CBCNV. Tính và trình duyệt các khoản và hạch toán vào phần mềm kế toán;

Sắp xếp, lưu trữ và đóng sổ chứng từ theo trình tự thời gian;

Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của BGĐ.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, kế toán tài chính, kiểm toán các trường đại học;

Có 3 năm kinh nghiệm kế toán bán hàng tại các công ty;

Ưu tiên ứng viên đã làm trong doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, bất động sản;

Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng, các phần mềm về các nghiệp vụ kế toán.

Nắm chắc các nghiệp vụ, nhanh nhẹn, cẩn thận.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8 - 12 triệu/ tháng;

Được hỗ trợ ăn ca, thưởng lễ tết, thưởng lương tháng thứ 13 tương xứng với năng lực và sự cống hiến;

Được tham gia BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty;

Tham gia du lịch nghỉ mát hàng năm cùng công ty;

Môi trường làm việc văn minh, công bằng, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp;

Doanh thu của công ty >1000 tỷ/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM

