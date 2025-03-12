Tuyển Kế toán bán hàng HỘ KINH DOANH VIỆN ĐIỀU TRỊ CÔNG NGHỆ CAO MINH ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại HỘ KINH DOANH VIỆN ĐIỀU TRỊ CÔNG NGHỆ CAO MINH ANH
Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 16 Ông Ích Khiêm,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 10 - 11 Triệu
Theo dõi, nhập số liệu doanh thu bán hàng, thu chi, công nợ
Xuất nhập, kiểm kê hàng hóa sản phẩm ( có nhà cung cấp sẵn )
Tính lương thưởng các bộ phận
Lập báo cáo nội bộ
Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm
Tại HỘ KINH DOANH VIỆN ĐIỀU TRỊ CÔNG NGHỆ CAO MINH ANH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 10-11tr ( Lương cứng + phụ cấp + thưởng )
Chế độ gồm Lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, team building,...
Môi trường làm việc trẻ trung năng động
Được tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ: Teambuilding, du lịch, các sự kiện theo mùa….và rất nhiều các hoạt động khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH VIỆN ĐIỀU TRỊ CÔNG NGHỆ CAO MINH ANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
