Tuyển Kế toán bán hàng HỘ KINH DOANH VIỆN ĐIỀU TRỊ CÔNG NGHỆ CAO MINH ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 16 Ông Ích Khiêm,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Theo dõi, nhập số liệu doanh thu bán hàng, thu chi, công nợ

Xuất nhập, kiểm kê hàng hóa sản phẩm ( có nhà cung cấp sẵn )

Tính lương thưởng các bộ phận

Lập báo cáo nội bộ

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm

Thành thạo phần mềm kế toán

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực

Tại HỘ KINH DOANH VIỆN ĐIỀU TRỊ CÔNG NGHỆ CAO MINH ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10-11tr ( Lương cứng + phụ cấp + thưởng )

Chế độ gồm Lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, team building,...

Môi trường làm việc trẻ trung năng động

Được tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ: Teambuilding, du lịch, các sự kiện theo mùa….và rất nhiều các hoạt động khác.

