Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CTT7 - 1 KĐT Him Lam, Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện báo giá của nhóm kinh doanh

Thực hiện các đề xuất của nhóm kinh doanh

Phối hợp với bộ phận sale admin xử lý hoá đơn, hồ sơ giấy tờ, hợp đồng cho khách hàng

Kiểm tra hàng tồn, tiến độ hàng hoá, hàng nhập bổ sung cho kinh doanh

Lên đơn bán hàng, kiểm tra chi phí vận chuyển nếu cần

Theo dõi công nợ của nhóm đôn thúc kinh doanh thu hồi

Tiếp nhận và xử lý thông tin hỗ trợ khách hàng khi kinh doanh ra ngoài

Kiểm tra hợp đồng, thương thảo chốt hợp đồng với khách

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ 24 tuổi trở lên, có kinh nghiệm trên 1 năm làm kế toán bán hàng, sale admin…

Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng chuyên ngành Kế toán,Kinh tế, Quản trị kinh doanh…

Ngoại hình ưa nhìn, năng động

Có khả năng chịu áp lực công việc cao, làm việc đội nhóm

Có tính kỷ luật cao, trung thực, năng động, dám chịu trách nhiệm.

Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình từ: 12,000,000 - 18,000,000 đồng (lương cứng + KPIs + phụ cấp + hoa hồng kinh doanh)

Được phát huy tối đa sở trưởng của mình, làm việc với các đối tác lớn hàng đầu Việt Nam, nước ngoài.

Thưởng hiệu suất cuối năm, lương tháng 13, thưởng Tết, quà Tết, thưởng các ngày lễ khác

Chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ

Xét tăng lương hàng năm, cơ hội thăng tiến

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Chế độ nghỉ mát 2 – 3 đợt/năm theo kết quả kinh doanh của Công ty

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin