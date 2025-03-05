Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
- Hà Nội: CTT7
- 1 KĐT Him Lam, Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện báo giá của nhóm kinh doanh
Thực hiện các đề xuất của nhóm kinh doanh
Phối hợp với bộ phận sale admin xử lý hoá đơn, hồ sơ giấy tờ, hợp đồng cho khách hàng
Kiểm tra hàng tồn, tiến độ hàng hoá, hàng nhập bổ sung cho kinh doanh
Lên đơn bán hàng, kiểm tra chi phí vận chuyển nếu cần
Theo dõi công nợ của nhóm đôn thúc kinh doanh thu hồi
Tiếp nhận và xử lý thông tin hỗ trợ khách hàng khi kinh doanh ra ngoài
Kiểm tra hợp đồng, thương thảo chốt hợp đồng với khách
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng chuyên ngành Kế toán,Kinh tế, Quản trị kinh doanh…
Ngoại hình ưa nhìn, năng động
Có khả năng chịu áp lực công việc cao, làm việc đội nhóm
Có tính kỷ luật cao, trung thực, năng động, dám chịu trách nhiệm.
Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được phát huy tối đa sở trưởng của mình, làm việc với các đối tác lớn hàng đầu Việt Nam, nước ngoài.
Thưởng hiệu suất cuối năm, lương tháng 13, thưởng Tết, quà Tết, thưởng các ngày lễ khác
Chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ
Xét tăng lương hàng năm, cơ hội thăng tiến
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Chế độ nghỉ mát 2 – 3 đợt/năm theo kết quả kinh doanh của Công ty
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
