Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NĂNG LƯỢNG THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NĂNG LƯỢNG THẾ KỶ
- Hà Nội:
- 148 Cầu Bươu, Q.Long Biên
- 665 Nguyễn Văn Cừ,Hà Nội, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Làm từ 8h-18h, trưa nghỉ 1h30', công chuẩn 28 công/tháng, làm thêm ngày nào tính thêm lương ngày đó, tạo đơn xin nghỉ trên app chấm công trước 1 ngày là có thể nghỉ
- Làm báo cáo bán hàng chi nhánh hằng ngày, nhập liệu doanh thu, chi phí lên phần mềm bán hàng Kiot, xuất hóa đơn cho khách hàng
- Kiểm soát xuất nhập tồn cửa hàng (xe máy, xe điện, phụ tùng xe, đăng kiểm)
- Cập nhật đơn hàng của cửa hàng trên hệ thống, nhập kho, chuyển kho
- Cấp nhập theo dõi hồ sơ, giấy tờ cửa hàng
- Kiểm kê và nộp doanh thu về công ty
- Tư vấn, giải đáp thắc mắc từ khách hàng
- Làm việc theo sự phân công của quản lý và cấp trên
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trung thực, tận tụy và có trách nhiệm với công việc
- Không yêu cầu kinh nghiệm. Tốt nghiệp từ trung cấp
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NĂNG LƯỢNG THẾ KỶ Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia du lịch cùng công ty 1 lần /1 năm, BHXH thỏa thuận khi làm việc chính thức.
- Tham gia các hoạt động công ty tổ chức
- Môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ
- Chế độ thưởng Lễ, Tết theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NĂNG LƯỢNG THẾ KỶ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
