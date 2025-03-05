Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Tuấn Khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Tuấn Khang
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 23, ngõ 38 Phương Mai, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội., Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tiếp nhận đơn hàng, lập hóa đơn, chứng từ liên quan
Theo dõi công nợ, đối soát số liệu bán hàng
Hỗ trợ báo cáo doanh thu, lợi nhuận theo định kỳ
Làm việc với khách hàng về thanh toán và chính sách bán hàng
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán, tài chính
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, Excel
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán bán hàng là một lợi thế
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, Excel
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán bán hàng là một lợi thế
Tại Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Tuấn Khang Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được đào tạo, hướng dẫn công việc bài bản
Chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước
Cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài
Hỗ trợ phụ cấp ăn trưa 50.000VND/ngày
Lương thưởng, phụ cấp hấp dẫn theo năng lực và kết quả làm việc
Được tham gia các hoạt động du lịch, team building hàng năm
Các chế độ phúc lợi khác theo chính sách công ty
Được đào tạo, hướng dẫn công việc bài bản
Chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước
Cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài
Hỗ trợ phụ cấp ăn trưa 50.000VND/ngày
Lương thưởng, phụ cấp hấp dẫn theo năng lực và kết quả làm việc
Được tham gia các hoạt động du lịch, team building hàng năm
Các chế độ phúc lợi khác theo chính sách công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Tuấn Khang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI