Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Tuấn Khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 23, ngõ 38 Phương Mai, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội., Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp nhận đơn hàng, lập hóa đơn, chứng từ liên quan

Theo dõi công nợ, đối soát số liệu bán hàng

Hỗ trợ báo cáo doanh thu, lợi nhuận theo định kỳ

Làm việc với khách hàng về thanh toán và chính sách bán hàng

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán, tài chính

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, Excel

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán bán hàng là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Tuấn Khang Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Được đào tạo, hướng dẫn công việc bài bản

Chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước

Cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài

Hỗ trợ phụ cấp ăn trưa 50.000VND/ngày

Lương thưởng, phụ cấp hấp dẫn theo năng lực và kết quả làm việc

Được tham gia các hoạt động du lịch, team building hàng năm

Các chế độ phúc lợi khác theo chính sách công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Tuấn Khang

