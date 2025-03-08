Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH SƠN DDM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 143 Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Từ 8 Triệu

• Ghi chép thu chi nội bộ hàng ngày, đối soát công nợ với nhà cung cấp và khách hàng.

• Quản lý số liệu kho: Kiểm soát hàng tồn, cập nhật xuất nhập hàng trên phần mềm Kiotviet.

• Lên đơn hàng cho khách: Nhập đơn trên hệ thống, phối hợp với kho để giao hàng đúng hạn.

• Tư vấn & bán hàng online: Hỗ trợ khách hàng trên Fanpage Facebook, phản hồi tin nhắn, chốt đơn.

• Các công việc liên quan khác: Hỗ trợ kế toán tổng hợp khi cần.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nam/Nữ (tuổi từ 22 – 30).

• Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán/tài chính/quản trị kinh doanh.

• Kỹ năng:

o Biết sử dụng Excel, phần mềm kế toán KiotViet.

o Nhanh nhẹn, có tư duy logic về số liệu, cẩn thận, trung thực.

o Biết cách tư vấn bán hàng, giao tiếp tốt qua tin nhắn hoặc điện thoại.

• Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm 6 tháng - 1 năm trong kế toán bán hàng hoặc bán hàng online.

Tại CÔNG TY TNHH SƠN DDM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng + thưởng theo doanh số bán hàng. ( Lương cứng : 8 triệu + % hoa hồng )

• Được đào tạo sử dụng phần mềm kế toán và kỹ năng bán hàng online.

• Môi trường làm việc thân thiện, không gò bó, có cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn (kế toán tổng hợp, quản lý kho).

• Đóng BHXH và hưởng các ngày nghỉ theo quy định của nhà nước ngay sau khi qua thử việc.

• Thời gian làm việc: Giờ hành chính (từ t2-t7).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SƠN DDM VIỆT NAM

