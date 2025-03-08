Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH SƠN DDM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH SƠN DDM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

CÔNG TY TNHH SƠN DDM VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 08/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
CÔNG TY TNHH SƠN DDM VIỆT NAM

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY TNHH SƠN DDM VIỆT NAM

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 143 Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Từ 8 Triệu

• Ghi chép thu chi nội bộ hàng ngày, đối soát công nợ với nhà cung cấp và khách hàng.
• Quản lý số liệu kho: Kiểm soát hàng tồn, cập nhật xuất nhập hàng trên phần mềm Kiotviet.
• Lên đơn hàng cho khách: Nhập đơn trên hệ thống, phối hợp với kho để giao hàng đúng hạn.
• Tư vấn & bán hàng online: Hỗ trợ khách hàng trên Fanpage Facebook, phản hồi tin nhắn, chốt đơn.
• Các công việc liên quan khác: Hỗ trợ kế toán tổng hợp khi cần.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nam/Nữ (tuổi từ 22 – 30).
• Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán/tài chính/quản trị kinh doanh.
• Kỹ năng:
o Biết sử dụng Excel, phần mềm kế toán KiotViet.
o Nhanh nhẹn, có tư duy logic về số liệu, cẩn thận, trung thực.
o Biết cách tư vấn bán hàng, giao tiếp tốt qua tin nhắn hoặc điện thoại.
• Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm 6 tháng - 1 năm trong kế toán bán hàng hoặc bán hàng online.

Tại CÔNG TY TNHH SƠN DDM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng + thưởng theo doanh số bán hàng. ( Lương cứng : 8 triệu + % hoa hồng )
• Được đào tạo sử dụng phần mềm kế toán và kỹ năng bán hàng online.
• Môi trường làm việc thân thiện, không gò bó, có cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn (kế toán tổng hợp, quản lý kho).
• Đóng BHXH và hưởng các ngày nghỉ theo quy định của nhà nước ngay sau khi qua thử việc.
• Thời gian làm việc: Giờ hành chính (từ t2-t7).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SƠN DDM VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SƠN DDM VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SƠN DDM VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở văn phòng: CK1.4, ngõ 242 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

