Tuyển Kế toán bán hàng HỘ KINH DOANH OZFRESH MINI MART làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 31 Hồ Đắc Di, Nam Đồng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Phụ Trách kênh tư vấn và bán sỉ

Tổng hợp và làm báo cáo tài chính thu chi

báo cáo kho

kiểm soát báo cáo kho

Xuất - Nhập tồn kho

Thống kê - và làm báo cáo tài chính về kết quả kinh doanh

Kiểm soát công nợ

Có nghiệp vụ kế toán cơ bản

Có kinh nghiệm bán hàng, tư vấn khách hàng qua tin nhắn/gọi điện

Nhanh nhẹn trung thực, có trách nhiệm trong công việc, có tinh thần cầu tiến trong công việc

Thời gian làm việc: 8-17:30 giờ / Tháng nghỉ 2 ngày

Lương cứng: 7 triệu (% doanh thu nếu đạt chỉ tiêu)

