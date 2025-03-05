Tuyển Kế toán bán hàng HỘ KINH DOANH OZFRESH MINI MART làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại HỘ KINH DOANH OZFRESH MINI MART
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 31 Hồ Đắc Di, Nam Đồng,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Phụ Trách kênh tư vấn và bán sỉ
Tổng hợp và làm báo cáo tài chính thu chi
báo cáo kho
kiểm soát báo cáo kho
Xuất - Nhập tồn kho
Thống kê - và làm báo cáo tài chính về kết quả kinh doanh
Kiểm soát công nợ
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có nghiệp vụ kế toán cơ bản
Có kinh nghiệm bán hàng, tư vấn khách hàng qua tin nhắn/gọi điện
Nhanh nhẹn trung thực, có trách nhiệm trong công việc, có tinh thần cầu tiến trong công việc
Tại HỘ KINH DOANH OZFRESH MINI MART Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: 8-17:30 giờ / Tháng nghỉ 2 ngày
Lương cứng: 7 triệu (% doanh thu nếu đạt chỉ tiêu)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH OZFRESH MINI MART
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
