Tuyển Kế toán bán hàng HỘ KINH DOANH OZFRESH MINI MART làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Kế toán bán hàng HỘ KINH DOANH OZFRESH MINI MART làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

HỘ KINH DOANH OZFRESH MINI MART
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
HỘ KINH DOANH OZFRESH MINI MART

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại HỘ KINH DOANH OZFRESH MINI MART

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 31 Hồ Đắc Di, Nam Đồng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Phụ Trách kênh tư vấn và bán sỉ
Tổng hợp và làm báo cáo tài chính thu chi
báo cáo kho
kiểm soát báo cáo kho
Xuất - Nhập tồn kho
Thống kê - và làm báo cáo tài chính về kết quả kinh doanh
Kiểm soát công nợ

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có nghiệp vụ kế toán cơ bản
Có kinh nghiệm bán hàng, tư vấn khách hàng qua tin nhắn/gọi điện
Nhanh nhẹn trung thực, có trách nhiệm trong công việc, có tinh thần cầu tiến trong công việc

Tại HỘ KINH DOANH OZFRESH MINI MART Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8-17:30 giờ / Tháng nghỉ 2 ngày
Lương cứng: 7 triệu (% doanh thu nếu đạt chỉ tiêu)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH OZFRESH MINI MART

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH OZFRESH MINI MART

HỘ KINH DOANH OZFRESH MINI MART

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 31 Hồ Đắc Di, Nam Đồng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

