Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Theo dõi, kiểm tra, xử lý các nghiệp vụ kế toán bán hàng, đảm bảo tính chính xác và kịp thời.

Hỗ trợ việc lập hóa đơn bán hàng, chứng từ thanh toán, chứng từ thu chi liên quan đến hoạt động bán hàng.

Theo dõi, kiểm tra, đối chiếu số liệu bán hàng với số liệu kho, số liệu xuất nhập tồn.

Hỗ trợ việc lập báo cáo bán hàng, báo cáo doanh thu, báo cáo chi phí bán hàng theo yêu cầu.

Tham gia vào việc kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán bán hàng với các bộ phận liên quan

Hỗ trợ việc quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán bán hàng theo quy định.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành nghề liên quan.

Nắm vững nghiệp vụ kế toán bán hàng, các chứng từ kế toán liên quan.

Có kiến thức về luật kế toán, các quy định về kế toán bán hàng.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Ưu tiên 9x

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng 9 – 10triệu (có thể thỏa thuận theo năng lực) + ăn trưa + Phụ cấp

- Được hưởng lương tháng 13, thưởng tết

- Môi trường làm việc dân chủ, được thể hiện, đóng góp ý kiến cho sự phát triển chung,

- Đồng nghiệp thân thiện, sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ nhau trong công việc

- Cơ hội học hỏi và phát triển chuyên sâu, cũng như có nhiều cơ hội thăng tiến

- Tham gia Teambuiding, Teamwork, sinh nhật, du lịch ....

- Nhiều chế độ hấp dẫn khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU

