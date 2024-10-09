Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH GB EXPEDITION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH GB EXPEDITION
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
CÔNG TY TNHH GB EXPEDITION

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH GB EXPEDITION

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 204B/18 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của hồ sơ thanh toán chi phí phát sinh, đảm bảo chi phí, hồ sơ chứng từ tuân thủ quy chế, quy định Công ty, và quy định về thuế.
- Kiểm soát các khoản mục chi phí trong năm tài chính, chi phí hoạt động. Kiểm soát việc thực hiện theo ngân sách đã lập.
- Khai báo, tính phân bổ chi phí trả trước hàng tháng, chi phí khấu hao...
- Hạch toán, phản ánh đúng khoản mục chi phí phát sinh trên sổ sách kế toán.
- Kiểm soát việc hạch toán chi phí phát sinh cho từng bộ phận, phòng ban.
- Nắm bắt và giải trình biến động chi phí hàng tháng.
- Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, cải tiến các quy trình liên quan đến công tác kế toán tại đơn vị.
• Thống kê, tổng hợp số liệu khi có yêu cầu.
• Làm việc với cơ quan hữu quan: Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra... theo yêu cầu.
• Lưu trữ tài liệu: Tổ chức, sắp xếp lưu trữ, bảo quản các sổ sách, chứng từ, hồ sơ, tài liệu, liên quan một cách khoa học hợp lý để thuận lợi trong việc cung cấp thông tin khi cần thiết.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan được giao bởi cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính : Nữ
• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế Toán
• Tuổi từ 25-40.
• Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Kế Toán thuế, Kế Toán chi phí, Kế Toán tổng hợp.
• Kỹ năng giao tiếp tốt.
• Có khả năng làm việc độc lập.
• Tin học văn phòng khá, thành thạo phần mềm Misa.
• Khả năng phân tích báo cáo tài chính, tư duy tổng hợp và giải quyết vấn đề.
• Trung thực, có tinh thần tự giác cao, Khả năng làm việc nhóm, chịu áp lực công việc, cẩn thận, có trách nhiệm cao
• Thích ứng nhanh với công việc, kiến thức mới.
Chuyên môn công việc:
• Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, cải tiển các quy trình liên quan đến công tác kế toán tại đơn vị.
• Có khả năng cập nhật, nắm bắt luật kế toán, lao động, và các luật khác liên quan đến kế toán.

Tại CÔNG TY TNHH GB EXPEDITION Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương : từ 10.000.000 - 13.000.000 VNĐ
• Thưởng : xét thưởng hàng năm theo hiệu quả đánh giá công việc.
• Công ty hỗ trợ đồng phục
• Khám sức khỏe định kỳ,
• Teambuilding, du lịch hàng năm.
• Chế độ sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GB EXPEDITION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GB EXPEDITION

CÔNG TY TNHH GB EXPEDITION

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 204B/18 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

