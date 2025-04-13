Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TAM MINH - CHI NHÁNH SÀI GÒN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 47, Đường số 52, phường Tân Phong, Quận 7, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tamminh là đơn vị cung cấp các giải pháp cao cấp và đặc thù, yêu cầu cao trong quá trình triển khai lắp đặt dù là công trình nhà riêng hay là dự án lớn.

Project Manager là người chịu trách nhiệm chính về chất lượng triển khai ở tất cả các dự án được giao với mục đích bàn giao cho khách hàng công trình đã được triển khai hoàn thiện, chỉn chu nhất.

Theo sát tiến độ công trình để xây dựng kế hoạch triển khai dự án chi tiết và phân công công việc cho các thành viên.

Chịu trách nhiệm về an toàn lao động, quản lý tài sản, công cụ, dụng cụ, điều phối, chi phí và nhân công.

Ghi nhận phản hồi của khách hàng và các vấn đề phát sinh trực tiếp tại công trình để đưa ra phương án xử lý kịp thời.

Báo cáo kết quả, tiến độ công việc định kỳ cho quản lý trực tiếp.

Hỗ trợ các công việc khác của Công ty khi cần thiết.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ở vị trí quản lý các dự án thi công nội thất tối thiểu 2 năm.

Ưu tiên nam, độ tuổi từ 24-35, có sức khoẻ tốt, đáp ứng công việc di chuyển nhiều.

Kiên trì, bền bỉ, chịu được áp lực công việc cao.

Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, cẩn thận, khả năng bao quát và kỹ năng xử lý tình huống tốt.

Thành thạo AutoCad và tin học văn phòng.

Tiếng Anh và biết lái xe là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TAM MINH - CHI NHÁNH SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 12-15 triệu + Thưởng dự án.

Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khoẻ, phụ cấp, v.v.. theo quy định của Luật Lao động và Công ty.

Được xem xét điều chỉnh lương định kỳ theo kết quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TAM MINH - CHI NHÁNH SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.