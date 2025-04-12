Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH DOTEA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 32 Trần Ngọc Diện, P.Thảo Điền, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

In hóa đơn và thu tiền cho khách hàng.

Tiếp nhận order hàng hóa từ các bộ phận liên quan khác.

Lập báo cáo công việc cuối ca.

Nhận giao ca và sắp xếp công việc đầu ca.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ 18 - 35 tuổi.

Tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc THPT nhưng đáp ứng các điều kiện sau.

Giao tiếp được tiếng Anh (cơ bản).

Biết sử dụng word và excel.

Không yêu cầu kinh nghiệm: tự tin và giao tiếp tốt là được.

Có kinh nghiệm lương cơ bản khởi điểm cao hơn.

Tại CÔNG TY TNHH DOTEA Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP: 8 - 12 TRIỆU/THÁNG.

Lương cơ bản khởi điểm: 7.500.000 đồng/Tháng. Review tăng lương cơ bản sau 2 tháng thử việc (nếu làm tốt).

Thử việc: 100% LCB.

Bao cơm giữa ca.

Có tiền tips (cao) và OT (OT khi phát sinh, không thường xuyên, lương OT 1.5).

HĐLĐ, BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ.

Phép năm: 12 ngày/năm.

Thưởng lễ, tết, sinh nhật và nhiều chế độ khác theo chính sách CTY.

Lương tháng 13.

Đồng phục được cấp sau 3-4 ngày làm việc.

Được hướng dẫn công việc chi tiết.

Môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp.

Đọc sách, tham quan thỏa thích và giao tiếp TA với người nước ngoài hằng ngày.

Và nhiều chế độ nội bộ khác theo chính sách CTy.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DOTEA

