Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG SẢN TRUNG HOA làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG SẢN TRUNG HOA
Ngày đăng tuyển: 01/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/05/2025
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG SẢN TRUNG HOA

Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG SẢN TRUNG HOA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: 180, tổ 1, ấp An Chu, Xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Huyện Trảng Bom

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc kế toán liên quan đến công nợ
Theo dõi, kiểm tra và đối chiếu số liệu kế toán.
Hỗ trợ các công việc khác của bộ phận kế toán.
Phân tích số liệu kế toán và đưa ra các đề xuất cải thiện.
Làm việc với các phần mềm kế toán chuyên nghiệp.
Tuân thủ các quy định, chính sách kế toán của công ty và pháp luật.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán.
Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực kế toán.
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán cơ bản.
Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG SẢN TRUNG HOA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG SẢN TRUNG HOA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG SẢN TRUNG HOA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG SẢN TRUNG HOA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 180, tổ 1, ấp An Chu, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

