Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Dnp Holding làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công Ty Cổ Phần Dnp Holding
- Đồng Nai:
- Đường số 9, KCN 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận
· Kiểm tra, theo dõi hợp đồng mua bán, công nợ phải thu của từng khách hàng.
· Định kỳ đối chiếu, xác nhận công nợ với khách hàng, gửi bảng công nợ, nhắc nợ đúng hạn.
· Phối hợp với bộ phận kinh doanh để thu hồi công nợ, đề xuất phương án xử lý công nợ quá hạn.
· Kiểm soát hạn mức tín dụng của khách hàng, đề xuất điều chỉnh nếu cần.
· Hạch toán các khoản thu tiền từ khách hàng vào hệ thống kế toán.
· Lập báo cáo công nợ định kỳ (hàng tuần, hàng tháng) để trình kế toán trưởng.
· Phân tích tuổi nợ, đánh giá rủi ro công nợ và đề xuất biện pháp xử lý.
· Đảm bảo dữ liệu công nợ chính xác, minh bạch, đúng chuẩn mực kế toán.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ
Thành thạo vi tính văn phòng
Chịu áp lực trong công việc, Hòa đồng, Hợp tác vui vẻ
2 năm kinh nghiệm liên quan
Tại Công Ty Cổ Phần Dnp Holding Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao bộ kỹ năng
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Bộ Luật lao động (Mức đóng theo vùng).
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia BHSK 24/7 ngay khi bắt đầu nhận việc
Được tham gia tất cả các hoạt động phong trào do công ty tổ chức : Sinh nhật - hội thao, hội diễn , tiệc tất niên, lễ vinh danh , du lịch và các sự kiện chào đón các ngày lễ lớn trong năm
Được Thưởng tháng 13,14,…(Tùy theo doanh thu công ty). Thưởng các ngày lễ lớn trong năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dnp Holding
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI