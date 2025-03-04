Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Dnp Holding làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Đường số 9, KCN 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

· Kiểm tra, theo dõi hợp đồng mua bán, công nợ phải thu của từng khách hàng.

· Định kỳ đối chiếu, xác nhận công nợ với khách hàng, gửi bảng công nợ, nhắc nợ đúng hạn.

· Phối hợp với bộ phận kinh doanh để thu hồi công nợ, đề xuất phương án xử lý công nợ quá hạn.

· Kiểm soát hạn mức tín dụng của khách hàng, đề xuất điều chỉnh nếu cần.

· Hạch toán các khoản thu tiền từ khách hàng vào hệ thống kế toán.

· Lập báo cáo công nợ định kỳ (hàng tuần, hàng tháng) để trình kế toán trưởng.

· Phân tích tuổi nợ, đánh giá rủi ro công nợ và đề xuất biện pháp xử lý.

· Đảm bảo dữ liệu công nợ chính xác, minh bạch, đúng chuẩn mực kế toán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ Cao đẳng chuyên ngành tái chính kế, kế toán, ngân hàng

Nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ

Thành thạo vi tính văn phòng

Chịu áp lực trong công việc, Hòa đồng, Hợp tác vui vẻ

2 năm kinh nghiệm liên quan

Tại Công Ty Cổ Phần Dnp Holding Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi hấp dẫn

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao bộ kỹ năng

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Bộ Luật lao động (Mức đóng theo vùng).

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Được tham gia BHSK 24/7 ngay khi bắt đầu nhận việc

Được tham gia tất cả các hoạt động phong trào do công ty tổ chức : Sinh nhật - hội thao, hội diễn , tiệc tất niên, lễ vinh danh , du lịch và các sự kiện chào đón các ngày lễ lớn trong năm

Được Thưởng tháng 13,14,…(Tùy theo doanh thu công ty). Thưởng các ngày lễ lớn trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dnp Holding

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin