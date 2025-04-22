Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HOÁ VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC ĐÔNG DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HOÁ VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC ĐÔNG DƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 22/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HOÁ VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC ĐÔNG DƯƠNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 76 Trần Nguyên Đán

- KĐT Định Công, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, kiểm soát hàng tồn kho, nguyên vật liệu trong kho.
Nhập xuất kho nguyên vật liệu, hàng hóa đảm bảo chính xác, nhanh chóng và hiệu quả.
Kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa khi nhập kho, xuất kho.
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán kho như: lập phiếu nhập, phiếu xuất, báo cáo tồn kho định kỳ.
Đề xuất giải pháp tối ưu hóa quy trình quản lý kho, giảm thiểu chi phí.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quá trình nhập xuất kho diễn ra thông suốt.
Giám sát và bảo quản hàng hóa trong kho, đảm bảo an toàn và vệ sinh.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán kho, quản lý kho hoặc các vị trí tương đương trong lĩnh vực sản xuất, thương mại.
Thành thạo các phần mềm quản lý kho, phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP...).
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán kho, quy trình quản lý kho.
Có kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo, tổng hợp dữ liệu.
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HOÁ VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC ĐÔNG DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.
Thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng các dịp lễ tết.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.
Được tham gia các hoạt động tập thể, team building của công ty.
Có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HOÁ VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC ĐÔNG DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HOÁ VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC ĐÔNG DƯƠNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 76 Trần Nguyên Đán- Định Công- Hoàng Mai- Hà Nội

