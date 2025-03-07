Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
- Hà Nội: Lô CN7, cụm CN Từ Liêm, phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
1 - Quản trị công nợ phải trả
Nhận và kiểm tra chứng từ giao hàng của nhà cung cấp từ thủ kho
Xác nhận công nợ phải trả
Nhận và đối chiếu công nợ, chiết khấu doanh số mua hàng với nhà cung cấp
Làm đề nghị thanh toán công nợ cho các nhà cung cấp
Gửi thông báo thanh toán chậm so với thời hạn hợp đồng cho nhà cung cấp
Đối soát các khoản chi thanh toán cho nhà cung cấp vào hóa đơn/bút toán công nợ nhà cung cấp
Tính, hạch toán và phân bổ các khoản chi phí cấu thành giá vốn hàng mua (chi phí lĩnh hàng, chi phí hạ cont, thuế GTGT nhập khẩu, thuế nhập khẩu...) đối với các đơn mua hàng phát sinh chi phí lĩnh hàng vào giá trị hàng nhập mua
Gửi bảng kê cho nhà cung cấp xuất hóa đơn cuối tháng
Lập bảng kê và gửi hóa đơn GTGT của nhà cung cấp cho kế toán thuế
2 - Kiểm soát tồn kho
Lập kế hoạch kiểm kê kho
Kiểm kê theo kế hoạch đã lập
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, tuổi từ 25 - 34 tuổi
Có kinh nghiệm làm kế toán kho, kế toán giá thành, kế toán công nợ
Kỹ năng: giao tiếp, tin học văn phòng, phần mềm kế toán
Tính cách: trung thực, quyết đoán, hòa đồng, ổn định, gắn bó lâu dài
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng quý
Thưởng tháng lương thứ 13
Thưởng các ngày Lễ lớn
Đánh giá tăng lương 1 lần/năm
Được đi du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn
Được tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, tiệc noel, tất niên,...
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành.
Môi trường làm việc: lành mạnh, trẻ trung, sáng tạo
Nhân viên được mua sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng trên thị trường với giá ưu đãi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
