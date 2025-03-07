Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CN7, cụm CN Từ Liêm, phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

1 - Quản trị công nợ phải trả

Nhận và kiểm tra chứng từ giao hàng của nhà cung cấp từ thủ kho

Xác nhận công nợ phải trả

Nhận và đối chiếu công nợ, chiết khấu doanh số mua hàng với nhà cung cấp

Làm đề nghị thanh toán công nợ cho các nhà cung cấp

Gửi thông báo thanh toán chậm so với thời hạn hợp đồng cho nhà cung cấp

Đối soát các khoản chi thanh toán cho nhà cung cấp vào hóa đơn/bút toán công nợ nhà cung cấp

Tính, hạch toán và phân bổ các khoản chi phí cấu thành giá vốn hàng mua (chi phí lĩnh hàng, chi phí hạ cont, thuế GTGT nhập khẩu, thuế nhập khẩu...) đối với các đơn mua hàng phát sinh chi phí lĩnh hàng vào giá trị hàng nhập mua

Gửi bảng kê cho nhà cung cấp xuất hóa đơn cuối tháng

Lập bảng kê và gửi hóa đơn GTGT của nhà cung cấp cho kế toán thuế

2 - Kiểm soát tồn kho

Lập kế hoạch kiểm kê kho

Kiểm kê theo kế hoạch đã lập

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán

Nữ, tuổi từ 25 - 34 tuổi

Có kinh nghiệm làm kế toán kho, kế toán giá thành, kế toán công nợ

Kỹ năng: giao tiếp, tin học văn phòng, phần mềm kế toán

Tính cách: trung thực, quyết đoán, hòa đồng, ổn định, gắn bó lâu dài

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 12,000,000 VND – 14,000,000 VND

Thưởng quý

Thưởng tháng lương thứ 13

Thưởng các ngày Lễ lớn

Đánh giá tăng lương 1 lần/năm

Được đi du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn

Được tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, tiệc noel, tất niên,...

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành.

Môi trường làm việc: lành mạnh, trẻ trung, sáng tạo

Nhân viên được mua sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng trên thị trường với giá ưu đãi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP

