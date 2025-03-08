Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam
- Hà Nội: 120 Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Hỗ trợ trưởng bộ phận trong khâu quản lý vận hành
Nhắc nhở các trường hợp không thực hiện đúng quy trình công việc
Hỗ trợ công tác kế toán, tem nhãn
Tiếp nhận và xử lý việc thừa thiếu hàng hoá giữa kho với cửa hang
Lên layout hàng hoá, cập nhật vị trí hàng hoá
Lập các báo cáo theo yêu cầu của trưởng bộ phận
Tham mưu cho quản lý kho, đề xuất ý kiến để tăng hiệu quả công việc, giảm chi phí
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Cao đẳng/ Đại học;
Kinh nghiệm làm việc: trên 6 tháng kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành FMCG, F&B và từng làm chuỗi.
Tại Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao ...
Công ty đảm bảo các chế độ phúc lợi của nhà nước như: BHXH, BHYT, BHNT;
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty;
Tăng lương định kỳ theo năng lực, thưởng Quý, thưởng năm theo hiệu quả công việc. Lương tháng 13, 14, 15, ... theo kết quả kinh doanh năm;
Nghỉ các ngày lễ, tết, phép theo quy định của nhà nước;
Chế độ hiếu hỉ, ốm đau;
Sinh nhật, Team Building, Du lịch hằng năm; ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
