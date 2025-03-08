Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 08/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 120 Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Hỗ trợ trưởng bộ phận trong khâu quản lý vận hành
Nhắc nhở các trường hợp không thực hiện đúng quy trình công việc
Hỗ trợ công tác kế toán, tem nhãn
Tiếp nhận và xử lý việc thừa thiếu hàng hoá giữa kho với cửa hang
Lên layout hàng hoá, cập nhật vị trí hàng hoá
Lập các báo cáo theo yêu cầu của trưởng bộ phận
Tham mưu cho quản lý kho, đề xuất ý kiến để tăng hiệu quả công việc, giảm chi phí
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi trên 22
Trình độ học vấn: Cao đẳng/ Đại học;
Kinh nghiệm làm việc: trên 6 tháng kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành FMCG, F&B và từng làm chuỗi.

Tại Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp (thiết bị, ăn trưa, thưởng công ty + lợi nhuận, lễ tết, lương tháng 13...)
Môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao ...
Công ty đảm bảo các chế độ phúc lợi của nhà nước như: BHXH, BHYT, BHNT;
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty;
Tăng lương định kỳ theo năng lực, thưởng Quý, thưởng năm theo hiệu quả công việc. Lương tháng 13, 14, 15, ... theo kết quả kinh doanh năm;
Nghỉ các ngày lễ, tết, phép theo quy định của nhà nước;
Chế độ hiếu hỉ, ốm đau;
Sinh nhật, Team Building, Du lịch hằng năm; ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 250 Kim Ngưu, P. Quỳnh Mai, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

