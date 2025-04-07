Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Ngày đăng tuyển: 07/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
Kế toán kho

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 705 Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập phiếu nhập – xuất kho và tổng hợp chi phí để tính giá thành sản phẩm.
Hạch toán các khoản chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất.
Theo dõi, đối chiếu số liệu tồn kho trên sổ sách kế toán và thực tế.
Phối hợp với Thủ kho trong việc kiểm kê định kỳ, lập báo cáo chênh lệch kho hàng tháng.
Hạch toán điều chỉnh kho khi có phát sinh và được Ban lãnh đạo phê duyệt.
Lưu trữ chứng từ kế toán, đóng sổ sách đúng quy định của phòng kế toán.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan.
Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm kế toán kho hoặc vị trí tương đương.
Biết sử dụng phần mềm kế toán (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với phần mềm MISA,...).
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint.
Độ tuổi: từ 22 – 35 tuổi.
Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng làm việc độc lập, phối hợp nhóm, chủ động trong công việc.
Kỹ năng phân tích, tổng hợp và lập báo cáo tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000 – 15.000.000 VNĐ (thỏa thuận theo năng lực)
Thưởng: Theo kết quả công việc, thưởng Lễ Tết, thưởng đột xuất
Xét tăng lương định kỳ hàng năm
Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Du lịch nghỉ mát, team building cùng công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động
Được cấp phát đầy đủ công cụ, dụng cụ làm việc
Các chế độ phúc lợi khác theo nội quy, quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3A Mỹ Đình Plaza, số 138 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

