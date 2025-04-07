Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 705 Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Lập phiếu nhập – xuất kho và tổng hợp chi phí để tính giá thành sản phẩm.
Hạch toán các khoản chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất.
Theo dõi, đối chiếu số liệu tồn kho trên sổ sách kế toán và thực tế.
Phối hợp với Thủ kho trong việc kiểm kê định kỳ, lập báo cáo chênh lệch kho hàng tháng.
Hạch toán điều chỉnh kho khi có phát sinh và được Ban lãnh đạo phê duyệt.
Lưu trữ chứng từ kế toán, đóng sổ sách đúng quy định của phòng kế toán.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
