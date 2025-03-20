Tuyển Kế toán kho Công ty Cổ phần Y khoa HANO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 29 Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Kế toán kho

Rà soát tồn kho theo đề xuất từ khoa Dược để đặt hàng kí đặt hàng

Tiếp nhận hồ sơ thầu, gửi công văn, kí hợp đồng áp thầu NCC

Xử lí phát sinh thuốc, vật tư gọi gấp trình kí duyệt giá

Tìm kiếm nhà cung cấp để đáp ứng Thuốc, vật tư cho khoa phòng

Kiểm tra giá và tiếp nhận hồ sơ thuốc, vật tư mới để làm hồ sơ

Kiểm tra , đối chiếu công nợ, lập đề nghị thanh toán cho nhà cung cấp

Lập chứng từ mua hàng nhập – xuất thuốc, vật tư, công cụ dụng cụ, Tài sản cố định

Kiểm tra tính hợp lệ các loại hóa đơn chứng từ trước khi xuất nhập kho

Thực hiện kiểm kê kho định kì hoặc đột xuất

Lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách với thực tế.

Các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của Kế toán trưởng

Yêu Cầu Công Việc

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7; Giờ làm việc: 8:00-17:00 (Nghỉ trưa 1 tiếng)

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

Kinh nghiệm 02 năm trở lên với vị trí Kế toán tổng hợp, kế toán kho,…. Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong môi trường Y tế.

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .

Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán Misa).

Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + phụ cấp + thưởng doanh thu hàng tháng

Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi: hiếu hỉ, thăm hỏi ốm đau, thai sản…

Chế độ khám sức khỏe định kỳ, khám chữa bệnh dành riêng cho nhân viên, người nhà

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của pháp luật.

Hỗ trợ phụ cấp ăn trưa hàng tháng

Tham gia các hoạt động văn nghệ, sự kiện, du lịch hàng năm.

Tham gia các khóa đào tạo nội bộ nhằm trang bị, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng mềm phục vụ cho công việc.

Công ty hỗ trợ chi phí đi học và đào tạo bên ngoài phù hợp với yêu cầu công tác

Các phúc lợi khác tùy theo vị trí công việc

Môi trường làm việc: chuyên nghiệp, cởi mở, linh hoạt, có không gian để phát huy năng lực, có cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển

