Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ FIAC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 123 Nguyễn Văn Giáp, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tiếp nhận và kiểm tra bộ chứng từ liên quan đến mua hàng hóa.

Hạch toán tất cả các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến xuất và nhập hàng hóa.

Có khả năng phân tích nghiệp vụ phát sinh liên quan đến hàng tồn kho và xử lý hạch toán kế toán chuẩn xác theo quy định thông tư kế toán.

Làm việc và phối hợp luân chuyển thông tin với các bộ phận OP, Booking, Kinh doanh để phản ánh chính xác các hoạt động xuất nhập kho (chính xác cho từng đơn hàng, chủng loại, số lượng).

Đối chiếu hàng xuất bán với kế toán công nợ mỗi ngày.

Lập báo cáo Nhập Xuất Tồn định kỳ và kiểm tra tính chính xác trước khi khóa sổ.

Định kỳ tham gia kiểm kê hàng hóa theo yêu cầu.

Lập các báo cáo nhập hàng, xuất hàng, danh mục hàng tồn kho và một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

LƯU Ý: KHÔNG PHẢI BỐC VÁC HÀNG HÓA vì đã có bộ phận khai thác hàng hóa bốc vác hàng.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành thuộc khối Kinh tế.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Phẩm chất: cẩn thận, siêng năng, biết lắng nghe học hỏi và có khả năng làm việc nhóm hoặc độc lập.

Từng làm trong các công ty có hệ thống phân phối trong kênh siêu thị, GT, Online hoặc logistic là 1 lợi thế

Sử dụng thành thạo vi tính,văn phòng đặc biệt là excel

Sắp xếp và lưu trữ chứng từ một cách khoa học

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ FIAC Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện;

Được đào tạo liên tục và phát triển nghề nghiệp;

Lương: 7 – 10tr ( tùy năng lực);

Các khoản thưởng khác theo quy định của công ty;

Các chế độ khác: đồng phục, BH XH-YT, Teambuilding, Du lịch, Lương tháng 13 và các chế độ khác theo quy định của Công ty;

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Thời gian làm việc: Từ T2 - T7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ FIAC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin