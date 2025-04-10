Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 9A Thanh Liệt, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Thực hiện thủ tục nhập hàng.
Lên đơn bán hàng, xuất hàng quà tặng, khuyến mại;
Nhận phiếu xuất kho từ thủ kho, đối chiếu phần mềm kế toán;
Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn, đối chiếu nhập xuất với thủ kho hàng ngày
Theo dõi, hỗ trợ quá trình xuất nhập hàng, kiểm kê định kỳ 1 tháng/1 lần,
Hỗ trợ đối chiếu công nợ KTV, đối tác.
Tổng kết báo cáo theo chỉ đạo của Kế toán trưởng và Ban lãnh đạo công ty.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
Kỹ năng nắm vững quy trình nghiệp vụ hạch toán, hiểu rõ các quy định về pháp luật.
Khả năng tổng hợp số liệu, phân tích báo cáo.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có kinh nghiệm làm kế toán kho, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm.
Kỹ năng sử dụng phần mềm MISA, AMIS
Thành thạo EXCEL, WORD, ....
Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn
Ưu tiên ứng viên có tư duy \"Hướng tới khách hàng, Đổi mới mỗi ngày, Cam kết vượt trội\"
Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng hấp dẫn: 8 - 10 triệu.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Cơ hội thăng tiến cao
Được hưởng đầy đủ các các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của luật Lao Động.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác dành cho CBNV theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
