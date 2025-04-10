Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 9A Thanh Liệt, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện thủ tục nhập hàng.

Lên đơn bán hàng, xuất hàng quà tặng, khuyến mại;

Nhận phiếu xuất kho từ thủ kho, đối chiếu phần mềm kế toán;

Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn, đối chiếu nhập xuất với thủ kho hàng ngày

Theo dõi, hỗ trợ quá trình xuất nhập hàng, kiểm kê định kỳ 1 tháng/1 lần,

Hỗ trợ đối chiếu công nợ KTV, đối tác.

Tổng kết báo cáo theo chỉ đạo của Kế toán trưởng và Ban lãnh đạo công ty.

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

Kỹ năng nắm vững quy trình nghiệp vụ hạch toán, hiểu rõ các quy định về pháp luật.

Khả năng tổng hợp số liệu, phân tích báo cáo.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có kinh nghiệm làm kế toán kho, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm.

Kỹ năng sử dụng phần mềm MISA, AMIS

Thành thạo EXCEL, WORD, ....

Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn

Ưu tiên ứng viên có tư duy \"Hướng tới khách hàng, Đổi mới mỗi ngày, Cam kết vượt trội\"

Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn: 8 - 10 triệu.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến cao

Được hưởng đầy đủ các các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của luật Lao Động.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác dành cho CBNV theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

