Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
- Hà Nội: 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 12 - 13 Triệu
Đảm bảo đầu ra, đầu vào (nguyên liệu, cơ sở vật chất,...) của nhà hàng
Chịu trách nhiệm nhập kho, làm lệnh xuất- nhập- tồn lên hệ thống
Thực hiện các báo cáo doanh thu theo quy định
Thu thập đầy đủ các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ bán hàng từ các bộ phận liên quan sau khi giao hàng
Quản lý hồ sơ, giấy tờ, hợp đồng, công văn, chứng từ liên quan đến hoạt động nhà hàng.
Phối hợp với các bộ phận để đảm bảo hoạt động nhà hàng diễn ra suôn sẻ.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo phần mềm SAP tin học văn phòng (Word, Excel, Google Drive).
Nhanh nhẹn, chủ động
Có tinh thần trách nhiệm với công việc
Kỹ năng giao tiếp tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc từ T2- T6
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Chế độ phúc lợi tốt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
