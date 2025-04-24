Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu

Mức lương 12 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

Đảm bảo đầu ra, đầu vào (nguyên liệu, cơ sở vật chất,...) của nhà hàng

Chịu trách nhiệm nhập kho, làm lệnh xuất- nhập- tồn lên hệ thống

Thực hiện các báo cáo doanh thu theo quy định

Thu thập đầy đủ các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ bán hàng từ các bộ phận liên quan sau khi giao hàng

Quản lý hồ sơ, giấy tờ, hợp đồng, công văn, chứng từ liên quan đến hoạt động nhà hàng.

Phối hợp với các bộ phận để đảm bảo hoạt động nhà hàng diễn ra suôn sẻ.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm admin, kế toán hoặc nhân sự trong ngành F&B là lợi thế.

Thành thạo phần mềm SAP tin học văn phòng (Word, Excel, Google Drive).

Nhanh nhẹn, chủ động

Có tinh thần trách nhiệm với công việc

Kỹ năng giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 11-13 triệu/ tháng

Làm việc từ T2- T6

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Chế độ phúc lợi tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

