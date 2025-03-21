Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG MỚI ET VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG MỚI ET VIỆT NAM
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: An Thắng, Biên Giang, Hà Đông, HN, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Thực hiện nhập – xuất và kiểm soát số lượng hàng hóa, vật liệu nhập - xuất kho
Nhập liệu vào phần mềm và đối chiếu hàng hóa, vật liệu trên phần mềm với thực tế
Ghi chép và lưu các phiếu nhập xuất kho, in đơn từ nhân viên kinh doanh để báo xuất kho
Kiểm tra đối chiếu số liệu tồn kho, so sánh số lượng hàng tồn trong kho với bộ phận kho khi cần thiết;
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng trung cấp trở lên, Không yêu cầu kinh nghiệm
Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén
Sức khỏe tốt, có khả năng xử lý, giải quyết vấn đề tốt.
Ham học hỏi, sẵn sàng học hỏi khi chưa có kinh nghiệm
Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén
Sức khỏe tốt, có khả năng xử lý, giải quyết vấn đề tốt.
Ham học hỏi, sẵn sàng học hỏi khi chưa có kinh nghiệm
Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG MỚI ET VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
LCB 7 triệu + phụ cấp ăn trưa, có thể thỏa thuận thêm
BHXH, BHYT, lương tháng 13, 12 ngày nghỉ phép có lương
Thưởng sản lượng cuối năm, các kỳ du lịch, team building
Môi trường làm việc vui vẻ cởi mở
Nếu bán hàng sẽ được hưởng doanh số như nhân viên kinh doanh
BHXH, BHYT, lương tháng 13, 12 ngày nghỉ phép có lương
Thưởng sản lượng cuối năm, các kỳ du lịch, team building
Môi trường làm việc vui vẻ cởi mở
Nếu bán hàng sẽ được hưởng doanh số như nhân viên kinh doanh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG MỚI ET VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI