Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG MỚI ET VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: An Thắng, Biên Giang, Hà Đông, HN, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Thực hiện nhập – xuất và kiểm soát số lượng hàng hóa, vật liệu nhập - xuất kho

Nhập liệu vào phần mềm và đối chiếu hàng hóa, vật liệu trên phần mềm với thực tế

Ghi chép và lưu các phiếu nhập xuất kho, in đơn từ nhân viên kinh doanh để báo xuất kho

Kiểm tra đối chiếu số liệu tồn kho, so sánh số lượng hàng tồn trong kho với bộ phận kho khi cần thiết;

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng trung cấp trở lên, Không yêu cầu kinh nghiệm

Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén

Sức khỏe tốt, có khả năng xử lý, giải quyết vấn đề tốt.

Ham học hỏi, sẵn sàng học hỏi khi chưa có kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG MỚI ET VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

LCB 7 triệu + phụ cấp ăn trưa, có thể thỏa thuận thêm

BHXH, BHYT, lương tháng 13, 12 ngày nghỉ phép có lương

Thưởng sản lượng cuối năm, các kỳ du lịch, team building

Môi trường làm việc vui vẻ cởi mở

Nếu bán hàng sẽ được hưởng doanh số như nhân viên kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG MỚI ET VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin