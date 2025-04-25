Tuyển Kế toán kho Công ty cổ phần xuất nhập khẩu dược phẩm Tapmed làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 tòa CT2 Khu nhà ở CBNV Viện Bỏng Lê Hữu Trác, Tân Triều, Thanh Trì, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Kế toán kho Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Kiểm tra số lượng hàng hoá vật tư Nhập, Xuất, Tồn trong các kho.

Đối chiếu số liệu nhập xuất tồn tất cả các kho.

Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng bp kho với các bên giao, bên nhận.

Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế cùng BP kho, nộp về PKT.. theo quy định của Cty.

Tổng hợp: tạo, định khoản nghiệp vụ kế toán file Impor số liệu từ Web -> phần mềm kế toán

Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn hàng tháng -> Đối chiếu số lượng tồn kho thực tế và sổ sách (web & phần mềm kt)

Thự hiện các Công việc kế toán kho: quyết toán mua hàng, kiểm tra hàng bán, hàng hoàn, xuất hàng lẻ, hỗ trợ nhập hàng, hỗ trợ xuất hàng…

Nộp chứng từ và báo cáo kế toán theo qui định.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên…

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Tài chính.

Ứng viên có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương;

Có kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn kế toán mà mình đảm nhiệm.

Thành thạo tin học văn phòng, kỹ năng xls tốt, sử dụng được các phần mềm kế toán thông dụng hiện nay.

Có khả năng giao tiếp tốt, có thể chịu được áp lực.

Quyền Lợi

Thu nhập 9-12tr + Pc ăn trưa + pc gửi xe

Được đào tạo chuyên sâu về công việc kế toán tài chính

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BH Y tế theo Luật lao động hiện hành

Làm việc trong môi trường văn phòng hiện đại, sạch sẽ

