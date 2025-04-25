Tuyển Kế toán kho Công ty cổ phần xuất nhập khẩu dược phẩm Tapmed làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán kho Công ty cổ phần xuất nhập khẩu dược phẩm Tapmed làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu dược phẩm Tapmed
Ngày đăng tuyển: 25/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/05/2025
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu dược phẩm Tapmed

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu dược phẩm Tapmed

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2 tòa CT2 Khu nhà ở CBNV Viện Bỏng Lê Hữu Trác, Tân Triều, Thanh Trì, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Kiểm tra số lượng hàng hoá vật tư Nhập, Xuất, Tồn trong các kho.
Đối chiếu số liệu nhập xuất tồn tất cả các kho.
Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng bp kho với các bên giao, bên nhận.
Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế cùng BP kho, nộp về PKT.. theo quy định của Cty.
Tổng hợp: tạo, định khoản nghiệp vụ kế toán file Impor số liệu từ Web -> phần mềm kế toán
Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn hàng tháng -> Đối chiếu số lượng tồn kho thực tế và sổ sách (web & phần mềm kt)
Thự hiện các Công việc kế toán kho: quyết toán mua hàng, kiểm tra hàng bán, hàng hoàn, xuất hàng lẻ, hỗ trợ nhập hàng, hỗ trợ xuất hàng…
Nộp chứng từ và báo cáo kế toán theo qui định.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên…

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Tài chính.
Ứng viên có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương;
Có kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn kế toán mà mình đảm nhiệm.
Thành thạo tin học văn phòng, kỹ năng xls tốt, sử dụng được các phần mềm kế toán thông dụng hiện nay.
Có khả năng giao tiếp tốt, có thể chịu được áp lực.

Tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu dược phẩm Tapmed Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 9-12tr + Pc ăn trưa + pc gửi xe
Được đào tạo chuyên sâu về công việc kế toán tài chính
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BH Y tế theo Luật lao động hiện hành
Làm việc trong môi trường văn phòng hiện đại, sạch sẽ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu dược phẩm Tapmed

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu dược phẩm Tapmed

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu dược phẩm Tapmed

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, chung cư viện bỏng Lê Hữu Trác, 99-101, đường 70, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

