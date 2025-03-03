Tuyển Kế toán kho CỬA HÀNG QUẦN ÁO THU HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 407 GIẢI PHÓNG, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Từ 8 Triệu

• Kiểm soát và quản lý hàng hóa xuất - nhập - tồn kho.

• Ghi nhận, đối chiếu số liệu kho với kế toán tổng hợp.

• Lập báo cáo tồn kho, báo cáo xuất nhập hàng hóa theo yêu cầu.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo hoạt động kho diễn ra hiệu quả.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các ngành liên quan.

• Không yêu cầu kinh nghiệm (có kinh nghiệm là lợi thế)

• Thành thạo Excel, phần mềm kế toán.

• Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CỬA HÀNG QUẦN ÁO THU HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7.5tr

• Thưởng và phúc lợi đầy đủ theo quy định công ty.

• Môi trường làm việc cởi mở, thân thiện.

• Có xét duyệt tăng lương theo quý và năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CỬA HÀNG QUẦN ÁO THU HÀ

