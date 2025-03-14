Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOA THIÊN LÝ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOA THIÊN LÝ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOA THIÊN LÝ
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOA THIÊN LÝ

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOA THIÊN LÝ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thôn 7, Xã Phú Cát, Quốc Oai, Huyện Quốc Oai

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm phiếu nhập xuất hàng hóa trên phần mềm kế toán
Quản lý kho theo từng mã hàng cụ thể .
Làm thẻ kho và dán mã hàng để phân biệt sản phẩm.
Các công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi làm việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm
Tốt nghiệp trung cấp các trường chuyên ngành kế toán.
Làm việc chăm chỉ , cẩn thận , ko nghỉ tự do.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOA THIÊN LÝ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực
Được hưởng các chế độ ưu đãi đối với một nhân viên công ty theo đúng quy chế của công ty
Được tham gia đóng bảo hiểm.
Được hưởng chế độ thăm quan nghỉ mát cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOA THIÊN LÝ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOA THIÊN LÝ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOA THIÊN LÝ

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Thôn 7, Xã Phú Cát, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

