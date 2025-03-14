Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOA THIÊN LÝ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thôn 7, Xã Phú Cát, Quốc Oai, Huyện Quốc Oai

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm phiếu nhập xuất hàng hóa trên phần mềm kế toán

Quản lý kho theo từng mã hàng cụ thể .

Làm thẻ kho và dán mã hàng để phân biệt sản phẩm.

Các công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi làm việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tốt nghiệp trung cấp các trường chuyên ngành kế toán.

Làm việc chăm chỉ , cẩn thận , ko nghỉ tự do.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOA THIÊN LÝ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực

Được hưởng các chế độ ưu đãi đối với một nhân viên công ty theo đúng quy chế của công ty

Được tham gia đóng bảo hiểm.

Được hưởng chế độ thăm quan nghỉ mát cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOA THIÊN LÝ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.