Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Khu liền kề Chung cư Học viện Bộ Quốc phòng, Đ. Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, HN, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Căn cứ vào xuất - nhập phát sinh thực tế tại kho, kiểm tra - đối chiếu - cập nhật số liệu và hạch toán theo yêu cầu

Phối hợp cùng với bộ phận Kho kiểm kê hàng hóa cuối ngày/theo định kỳ; cung cấp số liệu hàng tồn kho chuẩn xác, đảm bảo không sai lệch giữa thực tế và sổ sách

Theo dõi tình trạng hàng hóa hư hỏng, lỗi và đề xuất xử lý kịp thời

Cập nhật, theo dõi, hạch toán và đối chiếu thông tin các đơn hàng cùng bộ phận Kho Vận

Kiểm soát hàng ngày trạng thái giao hàng tất cả các đơn hàng phát sinh, đối soát COD với đơn vị vận chuyển, xử lý tồn đọng các đơn đã đối soát nhưng tiền chưa được trả

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Nắm vững nghiệp vụ kế toán cơ bản

Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng. Ưu tiên ứng viên thông thạo Excel nâng cao

Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực

Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7-10 triệu + Phụ cấp + Thưởng

Thưởng tháng, thưởng năm, thưởng nóng, thưởng chiến dịch,...

Đánh giá xét tăng lương định kỳ 6 tháng/lần.

Phụ cấp ăn ca, trang thiết bị làm việc, gửi xe.

Thưởng theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh của toàn Công ty.

Các chế độ đãi ngộ, phúc lợi khác theo quy định của nhà nước và Công ty (BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm,…).

Thưởng các ngày Lễ, Tết, chúc mừng sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ,…

Liên hoan, du lịch, teambuilding hàng năm.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch.

Được tham gia đào tạo chuyên môn và phát triển bản thân thường xuyên.

Được đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển Công ty.

Được đề xuất và thử sức với các ý tưởng mới, sử dụng hệ sinh thái và nguồn lực sẵn có của Công ty để thực hiện hóa giấc mơ khởi nghiệp.

Môi trường giàu động lực, khuyến khích học tập liên tục và nâng cấp bản thân mỗi ngày, được ghi nhận thường xuyên.

Văn hóa cởi mở, tích cực, hướng tới mục tiêu chung.

Làm việc với lãnh đạo và đội ngũ quản lý có tâm, có tầm với nhiều năm kinh nghiệm.

Cơ hội gặp gỡ và kết nối với các mối quan hệ chất lượng trong lĩnh vực.

Không gian làm việc cá nhân hóa, rộng rãi, sạch sẽ với đầy đủ tiện nghi.

Được sử dụng nền tảng làm việc chuyên biệt, hệ thống quản trị công việc và đo lường kết quả rõ ràng, minh bạch.

Cam kết cao với lời nói của mình

Tinh thần chủ động tìm giải pháp

Tinh thần học tập cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS

