Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1 Khu liền kề Chung cư Học viện Bộ Quốc phòng, Đ. Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, HN, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Căn cứ vào xuất - nhập phát sinh thực tế tại kho, kiểm tra - đối chiếu - cập nhật số liệu và hạch toán theo yêu cầu
Phối hợp cùng với bộ phận Kho kiểm kê hàng hóa cuối ngày/theo định kỳ; cung cấp số liệu hàng tồn kho chuẩn xác, đảm bảo không sai lệch giữa thực tế và sổ sách
Theo dõi tình trạng hàng hóa hư hỏng, lỗi và đề xuất xử lý kịp thời
Cập nhật, theo dõi, hạch toán và đối chiếu thông tin các đơn hàng cùng bộ phận Kho Vận
Kiểm soát hàng ngày trạng thái giao hàng tất cả các đơn hàng phát sinh, đối soát COD với đơn vị vận chuyển, xử lý tồn đọng các đơn đã đối soát nhưng tiền chưa được trả
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Nắm vững nghiệp vụ kế toán cơ bản
Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng. Ưu tiên ứng viên thông thạo Excel nâng cao
Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực
Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7-10 triệu + Phụ cấp + Thưởng
Thưởng tháng, thưởng năm, thưởng nóng, thưởng chiến dịch,...
Đánh giá xét tăng lương định kỳ 6 tháng/lần.
Phụ cấp ăn ca, trang thiết bị làm việc, gửi xe.
Thưởng theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh của toàn Công ty.
Các chế độ đãi ngộ, phúc lợi khác theo quy định của nhà nước và Công ty (BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm,…).
Thưởng các ngày Lễ, Tết, chúc mừng sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ,…
Liên hoan, du lịch, teambuilding hàng năm.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch.
Được tham gia đào tạo chuyên môn và phát triển bản thân thường xuyên.
Được đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển Công ty.
Được đề xuất và thử sức với các ý tưởng mới, sử dụng hệ sinh thái và nguồn lực sẵn có của Công ty để thực hiện hóa giấc mơ khởi nghiệp.
Môi trường giàu động lực, khuyến khích học tập liên tục và nâng cấp bản thân mỗi ngày, được ghi nhận thường xuyên.
Văn hóa cởi mở, tích cực, hướng tới mục tiêu chung.
Làm việc với lãnh đạo và đội ngũ quản lý có tâm, có tầm với nhiều năm kinh nghiệm.
Cơ hội gặp gỡ và kết nối với các mối quan hệ chất lượng trong lĩnh vực.
Không gian làm việc cá nhân hóa, rộng rãi, sạch sẽ với đầy đủ tiện nghi.
Được sử dụng nền tảng làm việc chuyên biệt, hệ thống quản trị công việc và đo lường kết quả rõ ràng, minh bạch.
Cam kết cao với lời nói của mình
Tinh thần chủ động tìm giải pháp
Tinh thần học tập cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nhà số 1, Khu liền kề Học viện Quốc Phòng đường Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

