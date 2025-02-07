Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HELIOS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 403 Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, Quận 7, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán kho

Lập chứng từ liên quan đến nhập, xuất, tồn kho;

Theo dõi kiểm soát tồn kho hàng ngày, lập báo cáo nhập xuất tồn kho định kỳ

Thường xuyên kiểm tra, đối chiếu số liệu nhập – xuất – tồn kho với Thủ kho để đảm bảo số lượng, tình trạng hàng hóa, vật tư sổ sách, phần mềm kế toán đúng với thực tế.

Tham gia kiểm kê hàng hóa, tài sản tồn kho, lập báo cáo nhập – xuất – tồn kho hàng hóa.

Thực hiện các công việc khác của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Có tính cẩn thận và tự giác trong công việc.

Có kinh nghiệm làm kho dược là một lợi thế

Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, làm việc có trách nhiệm

Kỹ năng: Sử dụng tốt các ứng dụng tin học văn phòng như: phần mềm kế toán, Excel, Word, Máy Scan, Máy in, máy photocopy...

Yêu cầu khác: biết sắp xếp công việc hợp lý, nhanh nhẹn, trung thực, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HELIOS Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các chế độ BHYT; BHXH; BHTN và các chế độ phúc lợi khác theo đúng quy định của nhà nước và của Công ty;

Làm việc trong môi trường thân thiện;

Công ty có chế độ nghỉ mát hàng năm; Lương thưởng lễ tết theo quy định... và các chế độ đãi ngộ khác của công ty.

Thưởng 6 tháng đầu năm, thưởng cuối năm, thưởng những ngày lễ lớn, khám sức khỏe định kỳ hằng năm, du lịch 1 năm 1-2 lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HELIOS

