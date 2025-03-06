Tuyển Kế toán kho TRƯỜNG QUỐC TẾ BLUE RIDGE / BLUE RIDGE INTERNATIONAL SCHOOL (BRIS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ trước khi làm thủ tục Xuất/ Nhập hàng hóa vào kho

- Kiểm tra các hóa đơn hàng hóa khi nhận từ thủ kho hoặc bên mua hàng

- Đối chiếu và kiểm tra dữ liệu hàng hóa trên hệ thống

- Kiểm tra việc xuất nhập hàng hóa, nguyên vật liệu của thủ kho

- Cuối tháng xử lý kho của các chi nhánh, tính giá xuất kho

- Kết hợp với kế toán thanh toán ra soát đối chiếu công nợ 331 của nhà cung cấp

- Theo dõi và lên định mức hóa phẩm, đồ dùng cho hệ thống

- Kiểm soát phần sử dụng thực phẩm, hóa phẩm của toàn hệ thống

- Làm báo cáo hàng tồn kho, báo cáo xuất nhập tồn, kiểm kê định kì.

- Lên số lượng đặt hàng hàng tuần ( sữa các loại, yakult, flan, gạo,)

- Làm phiếu xuất kho thực phẩm, hóa phẩm theo định mức đề xuất/tháng

- Công việc khác + Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành liên quan

Có kiến thức về nghiệp vụ kế toán kho và quản lý kho

Khả năng quản lý thời gian, sắp xếp tổ chức công việc tốt

Tại TRƯỜNG QUỐC TẾ BLUE RIDGE / BLUE RIDGE INTERNATIONAL SCHOOL (BRIS) Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của Nhà nước, và theo quy định của Công ty.

Thưởng theo đánh giá 06 tháng/ lần, các dịp lễ tết, tháng lương thứ 13.

Chế độ phúc lợi: hiếu, hỉ, sinh nhật, nghỉ mát, khám sức khỏe, …

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG QUỐC TẾ BLUE RIDGE / BLUE RIDGE INTERNATIONAL SCHOOL (BRIS)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin