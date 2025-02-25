Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYỄN PHẠM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Quản lý, kiểm soát hàng hóa tồn kho tại kho.

Nhập xuất hàng hóa, cập nhật số liệu hàng tồn kho chính xác, kịp thời.

Kiểm tra chất lượng hàng hóa khi nhập kho, xuất kho.

Thực hiện các công việc liên quan đến báo cáo tồn kho định kỳ.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quá trình nhập xuất hàng hóa diễn ra suôn sẻ.

Tham gia kiểm kê hàng hóa định kỳ hoặc đột xuất.

Quản lý và bảo quản hàng hóa trong kho đảm bảo an toàn, vệ sinh.

Đề xuất các giải pháp nhằm tối ưu hóa quy trình quản lý kho, giảm thiểu hao hụt.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý kho, nguyên vật liệu, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng sử dụng phần mềm quản lý kho (WMS) là một lợi thế.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực.

Khả năng chịu áp lực công việc tốt.

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán kho, nguyên vật liệu.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYỄN PHẠM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYỄN PHẠM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin