Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ VIỆT Ô TÔ (VINFAST MỸ ĐÌNH) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ VIỆT Ô TÔ (VINFAST MỸ ĐÌNH)
Ngày đăng tuyển: 05/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ VIỆT Ô TÔ (VINFAST MỸ ĐÌNH)

Kế toán ngân hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán ngân hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ VIỆT Ô TÔ (VINFAST MỸ ĐÌNH)

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vinfast Mỹ Đình, số 8 Phạm Hùng, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán ngân hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Mở, đóng, quản lý các tài khoản ngân hàng của Công ty
Theo dõi số dư các tài khoản ngân hàng, đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ các giao dịch tài chính
Đối chiếu số dư tài khoản ngân hàng với sổ sách kế toán hàng ngày.
Thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng;
Theo dõi và xử lý các khoản thanh toán đến hạn như nợ vay, lãi vay, và các nghĩa vụ tài chính khác;
Đối chiếu và kiểm tra số liệu giữa chứng từ ngân hàng và sổ sách kế toán;
Phát hiện và giải quyết các sai lệch trong giao dịch ngân hàng;
Lưu trữ và bảo quản chứng từ liên quan đến giao dịch ngân hàng;
Kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của các chứng từ ngân hàng trước khi hạch toán;
Ghi nhận và hạch toán các nghiệp vụ ngân hàng như nhận tiền, thanh toán, điều chỉnh số dư tài khoản;
Theo dõi các khoản tiền gửi, tiền vay, tiền lãi, và phí ngân hàng;
Lập báo cáo dòng tiền, báo cáo số dư tiền gửi ngân hàng;
Phối hợp với ngân hàng để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến giao dịch hoặc tài khoản;
Chuẩn bị hồ sơ vay vốn theo yêu cầu của Sản xuất kinh doanh;
Đảm bảo tất cả các giao dịch ngân hàng tuân thủ theo đúng quy định pháp luật hiện hành và chính sạch nội bộ của Công ty;
Đảm bảo an toàn trong việc sử dụng các công cụ thanh toán như tài khoản internet banking.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kế toán ngân hàng
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Nắm vững các nguyên tắc kế toán,
Thành thạo phần mềm kế toán (hãy bổ sung tên phần mềm cụ thể nếu có).
Có kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Khả năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ VIỆT Ô TÔ (VINFAST MỸ ĐÌNH) Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động;
Thu nhập từ 10-15 triệu (thỏa thuận trong phỏng vấn);
Các quyền lợi khác theo quy định của Pháp luật và Công ty...
Cơ hội thăng tiến và gắn bó lâu dài với Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ VIỆT Ô TÔ (VINFAST MỸ ĐÌNH)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ VIỆT Ô TÔ (VINFAST MỸ ĐÌNH)

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ VIỆT Ô TÔ (VINFAST MỸ ĐÌNH)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 8 Đường Phạm Hùng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

