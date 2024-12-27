Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/01/2025
Kế toán ngân hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán ngân hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà TASCO, P Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán ngân hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Chuyển giao hồ sơ cho ngân hàng; Nhận chứng từ từ các ngân hàng, sắp xếp theo nội dung;
Theo dõi tình hình giao dịch với ngân hàng; Lập hồ sơ giải ngân;
Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán và lập lệnh chi tiền, ủy nhiệm chi... và nộp ra ngân hàng;
Lập và kiểm tra hồ sơ bảo lãnh/Cam kết tín dụng khi các bộ phận có nhu cầu phải bảo lãnh/Cam kết của ngân hàng; Theo dõi tình hình thực hiện các bảo lãnh tại các ngân hàng;
Kiểm tra chứng từ báo nợ, báo có, báo vay, báo trả vay của các ngân hàng. Định khoản, vào máy các chứng từ tiền gửi, ký quỹ, tiền vay ngân hàng...
Kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng để xem tăng giảm của tiền gửi ngân hàng, báo cáo cho trưởng phòng để kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền;
Nhận tiền/Nộp tiền ra ngân hàng để phục vụ các hoạt động của công ty;
Theo dõi để thực hiện các công việc đã yêu cầu và giải đáp các khúc mắc của phía ngân hàng;
In bảng kê, ký người lập bảng kê, chuyển cho người kiểm soát. Sau khi hồ sơ được kiểm tra, đóng file lưu trữ.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: > 3 năm, có kinh nghiệm làm vị trí Kế toán Ngân hàng, ưu tiên có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán, am hiểu tài chính.
Có kỹ năng văn bản tốt, thành thạo word, Excel;
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt;
Hình thức: ưa nhìn, chiều cao >1,58m.
Độ tuổi từ 28 trở lên
Có sức khỏe tốt để đảm nhận công việc.
Tính cách: Trung thực, thẳng thắn, chân thành, cởi mở.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo năng lực: 15-20tr.
Thưởng Tết: từ 1-3 tháng lương, tùy theo khả năng cống hiến.
Thưởng cổ phần ESOP theo quy chế của Công ty.
Thưởng Ngôi sao tháng, Ngôi sao năm, thưởng thành tích đặc biệt
Chế độ phúc lợi đầy đủ, nghỉ mát, nghỉ lễ, đào tạo nâng cao.
Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ.
Review lương 1 lần / năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 24, Tòa nhà Tasco, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

