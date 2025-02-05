Tuyển Kế toán ngân hàng Công Ty Cổ Phần Pramac làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 560 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán ngân hàng Tại Công Ty Cổ Phần Pramac
Mức lương
500 - 560 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hàng Gai, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán ngân hàng Với Mức Lương 500 - 560 Triệu
* Phụ trách ngân hàng :
- Cung cấp hồ sơ làm hạn mức các ngân hàng
- Hàng tháng tính lãi suất, phí bảo lãnh
- Phát hành bảo lãnh các loại
- Theo dõi tình hình đáo hạn, làm hồ sơ giải ngân các món vay + đến hạn
- Theo dõi, cập nhật tình hình dư nợ và tài sản đảm bảo hàng ngày
- Rút tiền, chuyển tiền và thực hiện các công việc phát sinh khác
Với Mức Lương 500 - 560 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 8h - 17h30. Thứ 7: 9h - 16h
* Yêu cầu:
+ Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành kế toán, tài chính.
+ Yêu Cầu ứng viên kinh nghiệm làm về phân hệ ngân hàng từ 1-2 năm trở lên, Không nhận các ứng viên mới ra trường
Yêu Cầu ứng viên kinh nghiệm làm về phân hệ ngân hàng từ 1-2 năm trở lên, Không nhận các ứng viên mới ra trường
+ Chỉ tuyển Nữ, Ưu tiên độ tuổi từ 24 - 35 tuổi.
Tại Công Ty Cổ Phần Pramac Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Pramac
