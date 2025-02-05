Tuyển Kế toán ngân hàng Công Ty Cổ Phần Pramac làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 560 Triệu

Mức lương 500 - 560 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hàng Gai, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán ngân hàng Với Mức Lương 500 - 560 Triệu

* Phụ trách ngân hàng :

- Cung cấp hồ sơ làm hạn mức các ngân hàng

- Hàng tháng tính lãi suất, phí bảo lãnh

- Phát hành bảo lãnh các loại

- Theo dõi tình hình đáo hạn, làm hồ sơ giải ngân các món vay + đến hạn

- Theo dõi, cập nhật tình hình dư nợ và tài sản đảm bảo hàng ngày

- Rút tiền, chuyển tiền và thực hiện các công việc phát sinh khác

Với Mức Lương 500 - 560 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 8h - 17h30. Thứ 7: 9h - 16h

* Yêu cầu:

+ Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành kế toán, tài chính.

+ Yêu Cầu ứng viên kinh nghiệm làm về phân hệ ngân hàng từ 1-2 năm trở lên, Không nhận các ứng viên mới ra trường

+ Chỉ tuyển Nữ, Ưu tiên độ tuổi từ 24 - 35 tuổi.

