Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Greenhouse Building, Số 6A, Ngõ 57 Láng Hạ, Phường Thành Công, Đống Đa, Quận Đống Đa

Ngân hàng: Lập lệnh chi/ đi ngân hàng nộp tiền/ đi ngân hàng rút tiền/ giao dịch hồ sơ ngân hàng (đầu mối liên hệ nộp hồ sơ, nhận hồ sơ): in đầy đủ lệnh đi tiền sau khi đi lệnh, lấy sổ phụ hàng tháng, đóng sổ theo tháng (Chỉ lập lệnh khi có đủ chữ ký theo quy định).

Lập báo cáo tiền tồn hàng ngày: Báo số dư: tiền mặt/ số dư ngân hàng các tài khoản theo dõi (Chụp sổ quỹ phát sinh hàng ngày/ chụp sổ chi tiết phát sinh từng ngân hàng – kể cả tài khoản ngân hàng cá nhân sử dụng).

Đóng sổ chứng từ ngân hàng/ đóng sổ quỹ nội bộ hàng tháng thành tập/ quyển theo tháng.

Nhập sổ phụ ngân hàng (ngân hàng công ty và ngân hàng cá nhân – nếu có).

Làm các hợp đồng vay nợ cá nhân, các văn bản thông thường liên quan đến ngân hàng.

Lưu trữ hồ sơ liên quan đến công việc được phân công.

Theo dõi, lưu văn bản đến, đi của phòng.

Kiểm soát hàng tồn kho TPCN: lập phiếu nhập, phiếu xuất, kiểm tra tồn kho.

Quản lý quỹ tiền mặt

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo khi có yêu cầu.

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc các chuyên ngành có liên quan

- Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán

- Chân thật, chịu khó trong công việc

Làm việc trong công ty có bề dày 20 năm phát triển, môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, tương trợ nhau.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Nhà nước.

Được hưởng các chế độ phúc lợi thưởng lễ, tết, tháng 13 và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Nghỉ phép hưởng nguyên lương, du lịch 01 năm/lần.

Thời gian làm việc: Từ Thứ Hai đến hết sáng thứ Bảy (Sáng từ 8h00’ đến 11h45’, Chiều từ 13h00’ đến 17h00’).

