Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH

Kế toán ngân hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán ngân hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Greenhouse Building, Số 6A, Ngõ 57 Láng Hạ, Phường Thành Công, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán ngân hàng Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Ngân hàng: Lập lệnh chi/ đi ngân hàng nộp tiền/ đi ngân hàng rút tiền/ giao dịch hồ sơ ngân hàng (đầu mối liên hệ nộp hồ sơ, nhận hồ sơ): in đầy đủ lệnh đi tiền sau khi đi lệnh, lấy sổ phụ hàng tháng, đóng sổ theo tháng (Chỉ lập lệnh khi có đủ chữ ký theo quy định).
Lập báo cáo tiền tồn hàng ngày: Báo số dư: tiền mặt/ số dư ngân hàng các tài khoản theo dõi (Chụp sổ quỹ phát sinh hàng ngày/ chụp sổ chi tiết phát sinh từng ngân hàng – kể cả tài khoản ngân hàng cá nhân sử dụng).
Đóng sổ chứng từ ngân hàng/ đóng sổ quỹ nội bộ hàng tháng thành tập/ quyển theo tháng.
Nhập sổ phụ ngân hàng (ngân hàng công ty và ngân hàng cá nhân – nếu có).
Làm các hợp đồng vay nợ cá nhân, các văn bản thông thường liên quan đến ngân hàng.
Lưu trữ hồ sơ liên quan đến công việc được phân công.
Theo dõi, lưu văn bản đến, đi của phòng.
Kiểm soát hàng tồn kho TPCN: lập phiếu nhập, phiếu xuất, kiểm tra tồn kho.
Quản lý quỹ tiền mặt
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc các chuyên ngành có liên quan
- Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán
- Chân thật, chịu khó trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong công ty có bề dày 20 năm phát triển, môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, tương trợ nhau.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Nhà nước.
Được hưởng các chế độ phúc lợi thưởng lễ, tết, tháng 13 và các chế độ khác theo quy định của Công ty.
Nghỉ phép hưởng nguyên lương, du lịch 01 năm/lần.
Thời gian làm việc: Từ Thứ Hai đến hết sáng thứ Bảy (Sáng từ 8h00’ đến 11h45’, Chiều từ 13h00’ đến 17h00’).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 6, lô A Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-ngan-hang-thu-nhap-8-9-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job282704
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Tuyển Kế toán ngân hàng Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Kế toán ngân hàng Ngân Hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN BEREST
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN BEREST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN BEREST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife
Tuyển Kế toán ngân hàng Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC DŨNG
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC DŨNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC DŨNG
Hạn nộp: 01/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐẠI LÂM MỘC
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐẠI LÂM MỘC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐẠI LÂM MỘC
Hạn nộp: 02/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY
Hạn nộp: 02/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings
Tuyển Kế toán ngân hàng Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings
Hạn nộp: 30/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HỒNG NGUYÊN
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HỒNG NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HỒNG NGUYÊN
Hạn nộp: 16/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 36 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Kế toán kho Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 36 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Tuyển Kế toán ngân hàng Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Kế toán ngân hàng Ngân Hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN BEREST
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN BEREST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN BEREST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife
Tuyển Kế toán ngân hàng Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC DŨNG
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC DŨNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC DŨNG
Hạn nộp: 01/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐẠI LÂM MỘC
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐẠI LÂM MỘC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐẠI LÂM MỘC
Hạn nộp: 02/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY
Hạn nộp: 02/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings
Tuyển Kế toán ngân hàng Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings
Hạn nộp: 30/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HỒNG NGUYÊN
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HỒNG NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HỒNG NGUYÊN
Hạn nộp: 16/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH CÔNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH CÔNG Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VVT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VVT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TFC TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TFC TOÀN CẦU
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng Công Ty Cổ Phần Pramac làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 560 Triệu Công Ty Cổ Phần Pramac
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán ngân hàng Công Ty Cổ Phần Y Tế Scp làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 500 Triệu Công Ty Cổ Phần Y Tế Scp
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS
10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán ngân hàng Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VVT (VVTech., JSC) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VVT (VVTech., JSC)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán ngân hàng Công ty cổ phần chứng khoán VPS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần chứng khoán VPS Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP OMEGA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP OMEGA VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng SPN Telecom làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu SPN Telecom
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng Công ty Cổ phần Y khoa HANO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Y khoa HANO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PRO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PRO VIỆT NAM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vta làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vta
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP TỔ HỢP CÔNG NGHỆ THÀNH CÔNG VIỆT HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1 USD CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP TỔ HỢP CÔNG NGHỆ THÀNH CÔNG VIỆT HƯNG
600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TFC TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TFC TOÀN CẦU
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PHÚ THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PHÚ THÀNH
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐẠI LÂM MỘC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐẠI LÂM MỘC
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN BEREST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN BEREST
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán ngân hàng Ngân Hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Agricultural Bank of China Limited - Chi Nhánh Hà Nội
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm