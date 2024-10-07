Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW V1000 làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 28 Triệu

Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW V1000 làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 28 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW V1000
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW V1000

Kế toán ngân hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán ngân hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW V1000

Mức lương
22 - 28 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Eurowindow, Số 2 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán ngân hàng Với Mức Lương 22 - 28 Triệu

- Quản lý các công việc thu chi, báo cáo số dư, nợ vay hàng ngày.
- Xây dựng chính sách tín dụng, kế hoạch giải ngân Tín dụng với các NH. Cân đối nguồn, điều chuyển tiền giữa các ngân hàng, chi nhánh đảm bảo đáp ứng đúng đủ nhu cầu dòng tiền cho hoạt động sxkd toàn công ty không bị gián đoạn.
- Lập kế hoạch dòng tiền và thực hiện thu chi theo ngày, tuần, tháng, quý, năm toàn công ty.
- Theo dõi dư nợ vay , LC, bảo lãnh, hạn mức tín dụng các ngân hàng, cập nhật thường xuyên các thay đổi về hạn mức, lãi các điều kiện giải ngân ... của các ngân hàng để điều tiết các khoản vay cho phù hợp
- Đàm phán với các ngân hàng về các vấn đề liên quan đến hạn mức tín dụng, lãi suất...
- Làm việc với các ngân hàng cung cấp hồ sơ, giải trình số liệu với các ngân hàng, đảm bảo việc giải ngân và cấp hạn mức không bị gián đoạn.
- Làm việc với Tài chính tập đoàn và các công ty nội bộ về việc chuẩn bị nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Công việc khác: Theo yêu cầu phát sinh.

Với Mức Lương 22 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Đại học.
- Chuyên ngành: Kế Toán/Tài chính, Có kiến thức về tài chính, Ngân hàng
- Kinh nghiệm: 05 năm kinh nghiệm.
Kỹ năng:
- Kỹ năng tổ chức & quản lý các hoạt động chức năng.
- Kỹ năng hoạch định và kiểm soát kế hoạch.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục trong công việc.
- Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm; chịu dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW V1000 Thì Được Hưởng Những Gì

-Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nâng cao trình độ chuyên môn.
- Tham gia BH theo quy định Nhà nước.
- Hưởng các quyền lợi của NLĐ theo quy định Công ty và Luật định.
- Thưởng các ngày Lễ, tết, sinh nhật Công ty và người lao động.
- Phụ cấp theo quy định Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW V1000

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW V1000

CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW V1000

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 15, Khu Công Nghiệp Quang Minh, TT Quang Minh, H Mê Linh, TP Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

