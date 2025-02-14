Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa N01 - T5 Khu Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán ngân hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi tiền gửi ngân hàng, tiền vay ngân hàng.

- Theo dõi việc thanh toán qua thẻ của khách hàng.

- Quản lí các chứng từ liên quan đến thu - chi tiền gửi Ngân hàng.

- Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tuần, tháng, quý, năm.

- Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng cho nhà cung cấp, khách hàng,...

- Liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo.

- Trực tiếp nhận các chứng từ thanh toán chuyển khoản.

- Kiểm tra tính hợp lí,hợp lệ của các chứng từ.

- Kết hợp với thủ quỹ thu, chi theo đúng quy định.

- Đối chiếu số liệu với ngân hàng cuối ngày.

- Lập báo cáo, in sổ sách liên quan đến các tài khoản tiền gửi, tiền vay,....báo cáo cấp trên.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học thuộc chuyên ngành kế toán – kiểm toán, có kinh nghiệm 2 năm ở vị trí kế toán ngân hàng.

- Nắm vững chế độ kế toán, có khả năng phân tích và tổng hợp số liệu.

- Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Sử dụng thành thạo máy vi tính ( excel, word, phần mềm kế toán Fast).

- Có thể làm thêm ngoài giờ khi cần thiết.

- Độ tuổi từ 24-35 tuổi, trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn, hòa đồng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

- Lương tháng 13.

- BHXH; BHYT, theo quy định của Nhà nước.

- Khám sức khỏe định kì cho CBNV ít nhất 1 lần/ năm.

- Nghỉ lễ, tết, phép, thưởng các ngày lễ theo quy định của Công ty.

- Teambuilding định kì hàng năm trong nước và Quốc tế.

- Đào tạo nâng cao, đào tạo đội ngũ kế cận hàng năm. Khuyến khích cử đi học bên ngoài / khóa học chuyên sâu để năng cao trình độ.

- Môi trường làm việc hài hòa, thân thiện, năng động cơ hội thăng tiến nghề nghiệp nhanh, lộ trình ít nhất xét tăng lương / cấp bậc 1 lần / năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM

