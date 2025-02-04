Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Kế toán ngân hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán ngân hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL

Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 37 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán ngân hàng Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Thanh toán Nhà cung cấp: Nhận hồ sơ thanh toán từ Kế toán Chi phí và Kế Toán công nợ - Lên kế hoạch chuyển tiền và xử lý chuyển tiền
Thanh toán Nhà cung cấp:
Đối soát tiền bán hàng các Trung tâm:
Quản lý các tài khoản ngân hàng HO và trung tâm, thực hiện mở mới/hủy/thay đổi thông tin tài khoản
Theo dõi tiền khách hàng thanh toán các Phương thức thanh toán : tiền mặt, chuyển khoản, Pos quẹt thẻ, cổng thanh toán quốc tế/ nội địa
Hạch toán lên phần mềm + chịu trách nhiệm số dư các Tài khoản (111, 113820, 113890, 113810, 113900)
Báo cáo:
Báo cáo dư tiền
Báo cáo dư nợ
Giao dịch ngân hàng:
Theo dõi hạn mức ngân hàng, cân đối giải ngân từng ngân hàng phù hợp. Theo dõi các khoản vay ngân hàng, hạn trả nợ, tiền lãi vay
Thực hiện các hồ sơ thế chấp, theo dõi tài sản đảm bảo tương ứng với khoản vay
Thực hiện các báo cáo khác gửi ngân hàng định kỳ theo quy định hợp đồng tín dụng được cấp, đảm bảo các điều kiện tín đụng dược thực hiện đầy đủ
Các công việc đối ngoại khác với Ngân hàng

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ, tuổi từ 25-40
Trình độ đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp và liên quan
Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm vị trí tương đương, có kinh nghiệm sử dụng SAP, ERP
Cẩn thận, tỉ mỉ.
Có trách nhiệm với công việc, hoàn thành công việc đúng deadline.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực
Thời gian làm việc: Giờ hành chính 8h30 – 17h00 (nghỉ thứ 7 và chủ nhật)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác theo quy định.
Các hoạt động, chương trình do Công ty tổ chức: Du lịch, Các cuộc thi nội bộ, Liên hoan tổ chức sinh nhật, 20/10, 8/3,...
Các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động và Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà Xuân Thủy, số 173, đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

